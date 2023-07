Bekreftet: Caroline Graham Hansen tilbake fra start for Norge – eneste endring

Hun skyver Amalie Eikeland ut på benken som eneste endring i laget som spiller avgjørende kamp om avansement i VM. Norge må vinne for å kunne gå videre, og med tre måls margin for å være sikret avansement uansett utfall av det samtidige oppgjøret mellom Sveits og New Zealand.

Norge (4-5-1): 23 Aurora Mikalsen – 13 Thea Bjelde, 6 Maren Mjelde (kaptein), 16 Mathilde Harviken, 4 Tuva Hansen – 10 Caroline Graham Hansen, 18 Frida Maanum, 8 Vilde Bøe Risa, 11 Guro Reiten, 20 Emilie Haavi – 22 Sophie Román Haug.

Graham Hansen skapte storm med sine skarpe uttalelser mot landslagssjef Hege Riise etter Sveits-kampen, der hun måtte nøye seg med et innhopp i sin 100. landskamp. Dagen etter beklaget hun både offentlig og overfor landslagsvenninnene, etter en intern oppvask. Tross uttalelser om at saken er historie og at gruppa er samlet, dukket det i helgen opp nye meldinger om uenighet i gruppa og misnøye med trenerne.

Skaden som satte Ada Hegerberg utenfor Sveits-kampen gjør henne også uaktuell til kampen mot Filippinene. Det ble kommunisert allerede lørdag, og igjen vikarierer Sophie Román Haug, denne gang med mer enn noen minutters varsel. Haug er lagets toppscorer siden Riise ble landslagssjef i fjor, med fem mål.

Emilie Haavi starter igjen på venstre kant og blir 20. norske kvinne som runder 100 landskamper.

Om Norge lykkes, spiller laget åttedelsfinale i Wellington 5. august mot vinneren av gruppa der Spania og Japan allerede er sikret avansement. Spania greier seg med uavgjort i mandagens gruppefinale.

Vinner ikke Norge, ender laget for første gang sist i gruppespillet i en Fifa-turnering. På åtte tidligere VM og tre OL har Norge bare en gang (i 2011) måttet reise hjem etter gruppespillet, da som nummer tre i sin gruppe.

