Sverige klare for åttedelsfinale i fotball-VM etter dødballfest – knuste Italia

Der venter høyst trolig enten USA eller Nederland, som begge er ventet å avansere fra gruppe E. Italia må på sin side gjøre jobben i siste puljekamp mot Sør-Afrika for å være sikret en plass i åttedelsfinalen.

Etter et jevnspilt åpning på kampen, kollapset italienerne da det nærmet seg pause i Wellington. Først steg Amanda Ilestedt til værs på et hjørnespark og stanget inn 1-0, før Fridolina Rolfö doblet ledelsen minutter senere. På overtid av den første omgangen sørget Stina Blackstenius for svenskenes tredje.

Få minutter etter sidebyttet gjenskapte de gulkledde suksessoppskriften fra det første målet, og Jonna Andersson prikket nok en gang lagvenninne Ilestedt inne i sekstenmeteren etter en corner fra høyre.

– Det er noe av det absolutt villeste jeg har sett noen gang. Andersson bare planter den ballen på akkurat samme centimeter hver eneste gang. Det er helt formidabelt, skrøt Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter svenskenes 4-0-mål.

På overtid sementerte Rebecka Blomqvist 5-0 med en flott soloprestasjon.

Sverige og Italia karret begge til seg tre verdifulle poeng på tampen av oppgjørene mot henholdsvis Sør-Afrika og Argentina i den første puljerunden.

[ England mot avansement i fotball-VM – nøkkelspiller skadd i seier over Danmark ]