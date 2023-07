NRK: Deler av VM-troppen misfornøyd med landslagssjef Hege Riise

Kanalen erfarer at deler av spillergruppen blant annet har reagert på manglende kampledelse, utydelige beskjeder, stillhet i garderoben og for få konkrete grep.

I etterkant av åpningstapet mot New Zealand sa målvakt Aurora Mikalsen at det gikk rolig for seg i pausen.

– Det var ikke noe høyt fyringsnivå da, egentlig, sa Mikalsen til NRK.

Kaptein Maren Mjelde forteller at spillerne måtte be trenerne om forslag til løsninger underveis i kampen mot New Zealand.

– Jeg merker at vi spør og prøver å finne ut av ting. Jeg synes at vi spillere sammen med trenere vet at vi ikke var bra nok og var gjerne litt på defensiven, sier midtstopperen.

Forsvarskollega Mathilde Harviken har på sin side ingenting å utsette på landslagsledelsen.

– I pausepraten i garderoben føler jeg det har vært konstruktivt. Jeg er fornøyd med tilbakemeldingene vi får, og så handler det om at vi spillere tar det litt mer til oss og presterer bedre, understreker 21-åringen.

