Frankrike tok viktig trepoenger mot Brasil i VM: – Legendenes aften

De franske stjernene skled på et bananskall da det bare ble uavgjort mot Jamaica i den første gruppekampen. Dermed var kun tre poeng godt nok mot Brasil for å ha alt i egne hender før den siste kampen mot Panama.

2-1 mot Brasil gjør at de franske kvinnene troner øverst i gruppe F med fire poeng. Brasil ligger på 2.-plass med tre poeng, mens Jamaica og Panama følger bak med henholdsvis ett og null poeng. De to nasjonene møter hverandre senere lørdag.

Angrepsspiller Eugénie Le Sommer fikk hull på den brasilianske byllen da hun etter et drøyt kvarter sendte Frankrike i ledelsen med et kontrollert hodestøt. Scoringen kom i enden av et flott oppbygd angrep.

– Sånn kan det gjøres. De er suverene og presise i duellspillet, og da er det 1-0, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp om Frankrikes mål.

Etter halvspilt førsteomgang fikk brasilianske Adriana da Silva en stor sjanse til å utligne, men kantspilleren misbrukte sjansen fra innsiden av sekstenmeteren. Presis var imidlertid lagvenninne og tidligere Avaldsnes-spiller Debinha da hun satte inn 1-1 like før timen var passert.

Like før slutt viste Wendie Renard dødballstyrke da hun på majestetisk vis stanget inn 2-1 til Frankrike etter hjørnespark.

– Legendenes aften i Brisbane, skrev Kasper Wikestad på Twitter.

