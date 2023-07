England mot avansement i fotball-VM – nøkkelspiller skadd i seier over Danmark

Lauren James sikret engelsk seier med sin fulltreffer etter bare seks minutter. Fem minutter før slutt kom Amalie Vangsgaard til en stor sjanse, men headingen smalt i stolpen.

Dermed har England full pott etter to kamper og er etter alle solemerker videre til sluttspillet. De møter Kina i siste kamp, men kan være videre allerede da om Kina avgir poeng mot Haiti senere fredag.

Danmark står med tre poeng og møter Haiti i siste runde. De har også sin VM-skjebne i egne hender.

Keira Walsh har vært en nøkkelspiller for England og Barcelona de siste sesongene. Den viktige spilleren pådro seg en kneskade etter 35 minutter og måtte forlate banen på båre. Mot slutten av kampen kom hun til Englands innbytterbenk på krykker.

RBK-keeper måtte kapitulere

Den regjerende EM-vinneren England slet mot Haiti og vant bare med 1-0 etter en straffescoring fra Georgia Stanway. Mot Danmark gikk de engelske kvinnene tøft ut og det var stort sett bare ett lag på banen de første drøye 20 minuttene.

Sarina Wiegman hadde gjort to endringer på laget fra åpningskampen. Spissen Rachel Daly gikk inn som sideback, mens Alex Greenwood var flyttet tilbake til stopperplassen for Jess Carter. Lauren James erstattet Lauren Kemp i angrepet. James er for øvrig lillesøster av Chelsea-spilleren Reece James.

England brukte seks minutter på å finne nettmaskene. De to nykommerne Daly og James kombinerte og sistnevnte avsluttet med en fulltreffer fra 20 meter. Rosenborg-målvakt Lene Christensen måtte kapitulere for det godt plasserte skuddet.

Første sluttspill på 16 år

Etter Englands sjokkåpning fikk danskene summet seg. De hadde sin første store sjanse da Daly leverte en gavepakke i eget forsvar. Rikke Madsens flotte finte og avslutning kunne fort fått en annen skjebne enn å stryke like utenfor.

Den danske kapteinen Pernille Harder spiller sitt første VM, men kom aldri til noen særlige farligheter. 30-åringen har forlatt Chelsea og skal spille for Bayern München neste sesong. Der får hun Alexander Straus som trener.

Danskene som spiller sitt første VM-sluttspill på 16 år slet mot Kina i åpningskampen hvor innbytter Amalie Vangsgaard ble matchvinner med en sen scoring. Hun kom også inn mot England, men klarte ikke å gjenta den bedriften.

