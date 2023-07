Ada Hegerberg trente alternativt: – For tidlig å si om hun kan spille

Hun kom ut på feltet et kvarter etter de andre og trente alternativt under veiledning av fysisk trener Gunnvor Halmøy mens de andre varmet opp. Lege Trygve Hunemo fulgte med.

– Status er at hun jobber med rehabplanen sammen med medisinsk, og vi tar det steg for steg. Så må vi se hvordan hun responderer. De jobber med en plan inn mot kampen, men det er altfor tidlig å si hvor bra den planen er, sa Hege Riise til norske medier etter treningen.

Alle de 22 andre i troppen, inkludert Caroline Graham Hansen, varmet opp som vanlig. Treningen ble stengt for mediene etter oppvarmingen.

Hegerberg kastet inn håndkleet rett før avspark i tirsdagens kamp mot Sveits etter å ha fått en kjenning i lysken under siste spurt på oppvarmingen.

Sjansen øker

Hunemo opplyste dagen etter at det var et helt riktig valg ikke å spille kampen, og at det avverget en alvorligere skade. Han utelukket ikke at hun kan bli klar til søndagens kamp mot Filippinene. Sjansen for det er iallfall ikke svekket ved at hun var med til fredagens trening på Seddon Fields.

Det var første fotballøkt etter Sveits-kampen. Laget trener igjen lørdag på North Harbour stadion i forstaden Albany.

– Lørdag skal alle som er tilgjengelige være med, så får vi se hvem det blir, sa Riise.

Bortsett fra et Viaplay-intervju etter kampen har ikke Hegerberg vært tilgjengelig for mediene siden. Hun har konsentrert seg om jobben med å bli kampklar.

Om Lyon-spissen ikke kan starte, får Sophie Román Haug en ny sjanse på topp.

– Selvfølgelig krysser vi fingrene og håper vi har alle tilgjengelig, men Sophie har vært en solid spiller for oss. Hun er en god boksspiller akkurat som Ada, men Ada har selvfølgelig mer erfaring og på høyere nivå, sa Riise.

Den vanlige Caro

Landslagssjefen snakket pent om Caroline Graham Hansens bidrag siden Barcelona-stjernen beklaget sin utblåsning etter Sveits-kampen.

– Caro har respondert fint. Hun er fin i gruppa, «på» i møter og på trening. Det er som den vanlige Caro, og hun er i slag, sa Riise.

Hun bekreftet at hun som varslet har pratet mer med Graham Hansen siden deres «lille krasj», som Riise kalte det onsdag, ble nullstilt.

– Det er god stemning, og alle har blikket rettet mot det som kommer, ikke det som har vært, sa hun.

Må vinne

Norge må slå Filippinene for å kunne gå videre i VM. Seier med tre måls margin vil garantere avansement til åttedelsfinale og kamp i Wellington 5. august mot vinneren av gruppa der Spania og Japan allerede er sikre på å gå videre.

Japan og Spania møtes mandag i kamp om gruppeseieren, og Spania greier seg med uavgjort.

Norge kan gå videre også med ett eller to måls seier søndag, avhengig av utfallet mellom Sveits og New Zealand.

– Vi vet at vi må score mål, og det er jo et enkelt utgangspunkt inn mot en kamp. Vi har lagt en kampplan og sett på ulike scenarioer. Vi må bare sørge for at vi har nok kvalitet til å score de målene vi trenger, sa Riise.

