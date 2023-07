Arsenal slo Barcelona i målfest - Rice sto over med leggtrøbbel

Arsenal var ute etter å rette opp inntrykket etter tapet mot Manchester United tidligere denne uken. I treningskampen mot Barcelona havnet London-klubben under to ganger, men Mikel Artetas lag vant til slutt 5-3 etter mål fra Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard (2) og Fábio Vieira.

Robert Lewandowski ga Barcelona en tidlig ledelse etter at Martin Ødegaard mistet ballen på egen halvdel etter seks minutters spill. På stillingen 1-1 etter 20 minutter fikk Arsenal straffespark, men Saka bommet fra ellevemeteren.

Selv om Arsenal skapte de største sjansene, var det Barcelona som igjen tok ledelsen. Et frispark fra Raphinha skiftet retning i Ødegaard og lurte seg inn bak Aaron Ramsdale i Arsenal-buret. Da var det spilt litt over halvtimen i Los Angeles.

Like før pause utlignet nysigneringen Kai Havertz til 2-2, før en måldobbel fra belgiske Trossard fikset 4-2 til Arsenal etter sidebyttet. Få minutter før fulltid reduserte Ferrán Torres for katalanerne, men en perlescoring fra Fábio Vieira sementerte 5-3 til fjorårets Premier League-toer.

Declan Rice gikk glipp av Arsenals oppkjøringskamp mot Barcelona med en leggskade han pådro seg på trening.

Det opplyste manager Mikel Arteta etter 5-3-seieren i Inglewood like utenfor Los Angeles. Rice ble i sommer hentet til klubben fra West Ham for over 100 millioner pund.

– «Dec fikk et hardt spark på trening og vi ville ikke ta noen risiko. Han har ikke trent de siste to dagene, sa Arteta, ifølge Daily Mail.

Også Oleksandr Zintsjenko mistet kampen mot Barcelona. Han har ikke spilt noen kamper i USA-turneen.

– Han har en liten muskelskade. Jeg tror han vil være tilbake snart, sa Arteta om ukraineren.

Arsenal møter Monaco i årets siste treningskamp neste uke. Deretter venter Community Shield mot Manchester City.

Arsenal har investert mye penger i laget hittil i sommer, og Arteta hinter til at noen må forsvinne.

