NTF vil fortsatt ha VAR-møte med NFF – langt flere røde kort og straffer

Tirsdag ettermiddag etterspurte ligaforeningen NTF et møte med NFF for å se på veien videre for VAR i Norge.

Det gikk bare noen få timer før NFF gikk ut på sin hjemmeside og bekreftet endringer i VAR-praksisen. Der var essensen at tidsbruken rundt VAR-avgjørelser må reduseres kraftig.

– Vi er veldig glad for at responsen fra NFF kom raskt og at den går på det viktigste punktet det er mulig å gjøre noe med raskt, sier styreleder i NTF, Cato Haug, til NTB.

Det dreier seg primært om å korte ned tiden VAR-vurderingene tar. I kampen mellom Odd og Vålerenga tok det sju minutter å fatte en beslutning. Det førte til sterke reaksjoner.

– Vi ønsker fortsatt et møte med NFF. Vi tror at vi må se på om det er flere ting vi kan gjøre og ting vi kan gjøre sammen, sier Haug.

Haug peker blant annet på at det må vurderes flere kameraer og nye kameraposisjoner for å hjelpe dem som sitter i VAR-rommet. Men han mener også at VAR må gis noe tid for å sette seg skikkelig og at verktøyet allerede har gitt god effekt.

– Det er en litt interessant statistikk. Etter 121 kamper i Eliteserien i fjor, var det dømt 27 straffespark og 15 røde kort. I år (etter 122 kamper) er det hittil 39 straffespark og 25 røde kort. Da legger jeg til grunn at økningen skyldes at det er gjort mer riktige vurderinger, sier Haug.

