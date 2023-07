Norge kan gå videre i VM på gule kort eller ryke ut på loddtrekning

Seier over Filippinene med minst tre måls margin vil i alle tilfeller sende Norge videre til åttedelsfinale i Wellington som gruppetoer, men seier med ett eller to måls margin kan også være nok, avhengig av utfallet mellom Sveits og New Zealand. Etter tirsdagens målløse kamp mot Sveits er gruppeseieren uansett utenfor rekkevidde for de norske.

Vinner for eksempel Norge 2-0 over Filippinene, mens Sveits taper 0-1 for New Zealand, vil Sveits og Norge begge stå med fire poeng og 2-1 i målforskjell. Siden det ble uavgjort i lagenes innbyrdes oppgjør, vil neste kriterium for å skille være Fifas fair play-ranking. Der får man minuspoeng for gule og røde kort. I øyeblikket leder Norge takket være ett gult kort (Emilie Haavi mot New Zealand) mot Sveits’ to (Ramona Bachmann og Noëlle Maritz mot Filippinene).

Om de norske unngår gule kort mot Filippinene, vil de også unngå å havne i loddtrekning om avansement eller hjemreise. Det vil nemlig være siste alternativ dersom lagene er likt også på fair play-lista. I dette scenarioet er New Zealand gruppevinner med seks poeng.

Må ha mål

Dersom det blir 0-0 mellom Sveits og New Zealand, og Norge vinner 1-0 over Filippinene, vil Norge og New Zealand begge stå med fire poeng og 1-1 i målscore. I så fall går vertsnasjonen videre takket være seier i innbyrdes oppgjør. Det betyr at Norge må slå Filippinene med minst to måls margin for å gå videre dersom det blir uavgjort i den andre kampen.

Ettmålsseier vil være nok dersom Sveits slår New Zealand. Med seier til New Zealand kan Norge bli nødt til å slå Filippinene med så mye som tre måls margin for å ta 2.-plassen fra Sveits, men kravet vil reduseres dersom New Zealands seiersmargin økes.

Om lag har like mange poeng og lik målforskjell, går laget med flere scorede mål foran. 2-1 er dermed et bedre resultat for begge lag enn 1-0. Om Sveits taper 0-2 og Norge vinner 1-0 søndag, går sveitserne foran takket være 2-2 mot Norges 1-1.

Stillingen

Slik er stillingen i gruppa før siste runde: 1) Sveits 4 (2-0), 2) New Zealand 3 (1-1), 3) Filippinene 3 (1-2), 4) Norge 1 (0-1).

Sveits, New Zealand og Filippinene har fortsatt mulighet til å bli gruppevinner. Det har ikke Norge, som var gruppefavoritt før VM startet.

