Milepæl for veteran da Spania lekte seg videre i fotball-VM

Hermoso scoret to mål og rundet dermed 50 mål i sin 100. landskamp. Det bidro til at Spania tar følge med Japan fra gruppe C etter at begge nasjonene har vunnet sine to første kamper mot Zambia og Costa Rica.

I den siste runden av puljespillet møtes Spania og Japan. Da blir det klart hvem som vinner gruppe C og får antatt enklere motstand i finalespillet.

Allerede etter ni minutter mot Zambia banket Teresa Duenas ballen oppe i venstre kryss fra utsiden av 16-meteren.

Fire minutter senere prikket stjernespiller Alexia Putellas et innlegg på bakerste stolpe. Hermoso sto alene og headet inn 2-0.

Barcelona-stjernen Putellas ble byttet ut etter hvilen. Onsdagens landskamp var hennes første fra start i en tellende kamp siden hun røk korsbåndet i april 2022.

Tjue minutter før slutt økte Alba Maria Redondo Ferrer til 3-0. Kort tid etterpå satte Hermoso inn sitt jubileumsmål før Redondo Ferrer ble tomålsscorer da hun fastsatte resultatet til 5-0.

[ Norge kan gå videre i VM på gule kort eller ryke ut på loddtrekning ]