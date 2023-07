Målløst i den «norske» mesterligaduellen mellom Hoseth og Høgmo

Det var duket for en helnorsk trenerduell da Klaksvik og Häcken trakk hverandre i den andre kvalifiseringsrunden til mesterligaen.

Magne Hoseth trener færøyske Klaksvik, mens det svenske mesterlaget Häcken ledes av tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo.

Og det manglet ikke på sjanser på den færøyske gressmatten da de to norske trenerne møttes, men lagene måtte likevel gå målløse av banen.

Dermed blir det et nervepirrende returoppgjør i Göteborg, hvor de skal avgjøre hvem som tar seg videre til tredje runde.

Kan møte Molde

Vinneren av dobbeltoppgjøret kan møte Molde, dersom de gjør jobben i sitt dobbeltoppgjør mot HJK. De tapte imidlertid bortekampen 0-1 tirsdag.

Returoppgjørene i Göteborg og Molde spilles 2. august.

Det var også flere norske spillere involvert i kampen på Færøyene. Vegard Forren startet for vertene, mens Sivert Gussiås kom inn etter 82 minutter. Even Hovland startet også for Häcken, mens Tomas Totland og Ola Kamara satt hele kampen på benken.

Skrell

Klaksvik sto for forrige kvalifiseringsrundes største skrell da de slo ut det ungarske storlaget Ferencvaros etter 3-0-seier på bortebane.

En plass i mesterligaen vil gi en real bonus til laget som kvalifiserer seg. Forrige sesong fikk hvert lag minst 183 millioner kroner før en eneste gruppekamp var spilt.

Vinneren av dobbeltoppgjørene er uansett sikret deltakelse i conferenceligaens gruppespill.

