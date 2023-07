Avisen skriver at Mbappés følge skal ha nektet enhver diskusjon med representantene for den saudiske klubben.

Tidligere i uken meldte overgangsjournalisten Fabrizio Romano og en rekke aviser at Al-Hilal hadde kommet med et tilbud på 3,3 milliarder kroner for å kjøpe Mbappé fra PSG.

L'Equipe meldte også at PSG var klare til å akseptere budet dersom de fikk overtalt Mbappé til å flytte på seg i sommer.

[ PSG åpner for rekordsalg av Mbappé for 3,3 milliarder ]