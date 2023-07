Lagvenninnene: – Stort av Caro å si unnskyld

Reiten og Risa var de norske spillerne som møtte til pressekonferanse onsdag, etter at Graham Hansen hadde framført sin beklagelse.

– Enkelte ting i et mesterskap bør selvfølgelig håndteres internt, men når det er sagt er det veldig stort av Caro å stå her og si unnskyld, sa Reiten.

– Guro oppsummerte det ganske fint, det var stort av Caro. Sånne situasjoner bør tas internt, men det var fint at hun sa unnskyld. Nå blir alt fokus på neste kamp, sa Risa.

De tror at alle i troppen vil tilgi Graham Hansen den oppsiktsvekkende utblåsningen.

– Ja, det tror jeg iallfall. Vi skal ha et møte i dag, der alle får prate ut og komme med sine tanker og meninger så vi kan legge denne saken død og fortsette å dra laget i den retningen vi vil, sa Reiten, som også er opptatt av å stille opp for Graham Hansen.

[ Graham Hansen med utbrudd etter vrakingen: – Føler at jeg har blitt tråkket på i et helt år ]

For hverandre

– Vi er lagkamerater og venner, på godt og vondt. Når det er enkelt og alt er bra, går ting av seg selv. Så er det litt vanskeligere tider av og til, og da er det enda viktigere at vi er der for hverandre.

Risa er av samme oppfatning.

– Vi tilgir Caro, absolutt. Vi står sammen som et lag. Det er naturlig at man får en utblåsning av og til, men da må man ta det som et lag, sa hun.

Graham Hansen kom med sin unnskyldning ved innledningen av onsdagens pressekonferanse, men landslagsvenninnene hadde allerede fått den på SMS. Senere skulle de også få den ansikt til ansikt.

– Hun ville gjerne si det til oss «face to face», men så var det ikke så mye tid om morgenen, så det blir vel noe hun tar med oss etterpå. Hun sendte oss en melding, sa Risa.

– Den kom i morges. Vi kom hjem sent i går og har spist frokost til litt ulike tider. Vi skal ha møte etterpå, og da prater vi nok om det, sa Reiten, som fylte 29 år onsdag.

[ Caroline Graham Hansen sa unnskyld – blir i VM-troppen ]

Hell i motgang

Spillerne er opptatt av å ta vare på sjansen de har fått til å ta seg videre i VM tross null mål og bare ett poeng på de to første kampene.

– Vi er veldig heldige som faktisk har en mulighet til å gå videre. Vi må alle sammen bidra med det vi kan og gjøre det som er best for laget, mener Reiten.

– Vi har alt å spille for. Det er veldig heldig at alt fortsatt er opp til oss selv. Det skal bare små justeringer til for at dette skal bli utrolig bra, tror Risa, som ikke frykter at turbulensen skal ødelegge forberedelsene.

– Vi er en veldig sterk gruppe. Vi har stått i noen stormer, og dette klarer vi fint å ri av.

Norge møter Filippinene i Auckland søndag og må vinne for å kunne gå videre. Seier med tre måls margin vil helt sikkert være nok.

[ Kan Graham Hansen og landslagsledelsen samarbeide videre etter totalslakten? ]