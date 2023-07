Norges Fotballforbund tar VAR-grep: – Ikke fornøyd med tidsbruken

Det opplyser forbundet på sine nettsider. I søndagens kamp i Skien var det svært små marginer da scoringen til Odd skulle gjennomgås. Dommersjef Terje Hauge sier at de heretter skal gi hoveddommer mer støtte i marginale avgjørelser.

– Tid er en kritisk suksessfaktor, og vi er ikke fornøyd med tidsbruken i enkeltsituasjoner og da spesielt offsidesituasjoner. Dette har vi gjort noe med. Vi har nå gitt et mandat til dommere som håndterer VAR om at dersom det er kompleks og marginalt, skal de støtte dommerens avgjørelse ute på banen. Vi må unngå hendelser som vi hadde i Odd – Vålerenga i helgen. Alle er enige om at sju minutter er altfor lang tid, sier Hauge.

Det har vært 31 VAR-situasjoner på 122 kamper i Eliteserien denne sesongen. Det er et snitt på 3,9 VAR-avgjørelser per kamp.

NFF opplyser at det ble tatt feil avgjørelse i sju av disse tilfellene.

– Jeg synes vi har kommet relativt godt i gang. Et snitt på 3,9 er høyt, og så har vi sju feil. De fleste av disse kom i starten, blant annet et spark i hodet det ikke ble gitt rødt kort på. Fakta viser at de fleste situasjoner med VAR-inngripen har medført korrekte avgjørelser, sier Hauge.

