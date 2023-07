Hege Riise om Graham Hansen-utbrudd: – Vet ikke hva hun sikter til

– Hun har vært skuffet over laguttaket, og jeg har tenkt at laget er viktigst i denne kampen. Det gjaldt å finne tilbake til det vi har jobbet med i lang tid, og da har ikke Caro vært tilgjengelig, mens de andre har vært det, sa Riise da hun en times tid etter kampslutt mot Sveits møtte VG, Aftenposten og NTB i intervjusonen i Hamilton.

NTB spurte om den viktigste begrunnelsen for å vrake Graham Hansen var at hun ikke var med på de 11 kampene Norge spilte under Riises ledelse før VM.

– Begrunnelsen er at vi har jobbet i en defensiv struktur over lang tid, og tryggheten i det var det viktigste for meg i dag, svarte hun.

Kan ikke svare

Hun ble av VG konfrontert med Graham Hansens uttalelse om at hun er blitt tråkket på.

– Nei, det kan jeg egentlig ikke svare noe på. Vi har hatt dialog jevnlig, og det er vel det jeg kan si, svarte hun.

Aftenposten spurte om hun har noen anelse om hva Graham Hansen sikter til.

– Nei, det har jeg ikke.

– Vellykket grep

Riise sa at hun står for avgjørelsen om å vrake Barcelona-stjernen i skjebnekampen.

– Jeg føler at vi sto solid, hadde bedre ballbevegelse og traff hverandre bedre med pasningene. Ja, jeg synes det var et vellykket grep, sa hun.

Samtidig ytret hun forståelse for Graham Hansens frustrasjon. Hennes 100. landskamp ble ikke som hun hadde håpet.

– Spillere er skuffet over ikke å starte viktige kamper. Det tåler jeg, og så må vi bare jobbe videre fra det, sa hun.

