Caroline Graham Hansen vraket til skjebnekampen – slik starter Norge

Norge gjør tre endringer i lagoppstillingen. Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad er vraket til fordel for Emilie Haavi, Vilde Bøe Risa og Amalie Eikeland.

Norges lag (4-5-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde, Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Tuva Hansen – Emilie Haavi, Frida Maanum, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Amalie Eikeland – Ada Hegerberg.

Barcelona-stjernen Graham Hansen står med 99 landskamper. Da hun mandag var tilbake på trening etter å ha vært småsyk, regnet alle med at hun ville starte i jubileumskampen. Særlig da Hege Riise meldte henne kampklar.

Allerede mandag ettermiddag norsk tid (natt til tirsdag i New Zealand) meldte NRK og TV 2 imidlertid at Graham Hansen vrakes. Det ble bekreftet da den offisielle lagoppstillingen kom.

Det er vanskelig å minnes en like overraskende vraking i en viktig kamp. I 1993 måtte lagkaptein Birthe Hegstad starte på benken i EM-finalen mot Italia, men hun kom inn og ble matchvinner.

Kanskje kan Graham Hansen gjøre noe tilsvarende mot Sveits, men fra start er det Emilie Haavi som opererer på hennes plass.

Graham Hansen var lite involvert i tapskampen mot New Zealand, da store avstander i laget gjorde at hun sjelden ble satt opp i situasjonene der hun er best. Det er lagets mest kreative og teknisk begavede spiller som vrakes, og det er litt som om Martin Ødegaard skulle havne på benken i en avgjørende kamp for mennenes landslag.

Også troppens andre regjerende mesterligavinner Syrstad Engen er vraket. Vilde Bøe Risa, som i likhet med Haavi hadde et godt innhopp mot New Zealand, starter i ankerrollen på midtbanen. Eikeland får også tillit fra start til fordel for Blakstad.

De øvrige spillerne fra åpningskampen får fornyet tillit.

