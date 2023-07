Tripic forlenget Vikings seiersrekke etter ny omdiskutert VAR-straffe

– Det smakte veldig, veldig godt. Det var en vanskelig kamp, Aalesund var gode. Men vi må vinne disse kampene, og det er utrolig deilig, sa Tripic til TV 2.

Dermed står Viking med seks strake seire i serien, noe de ikke har gjort siden 1991. Seiersrekken startet med 3-1 borte mot Sarpsborg 11. juni, og siden har de beseiret Brann hjemme (3-1), Vålerenga borte (2-1), Haugesund hjemme (2-0) og Stabæk borte (1-0).

– Nå skal vi hvile godt, og så skal vi ha fokus inn mot Brann-kampen. Vi har satt oss i en god posisjon, men vi er bare halvveis, sa tomålsscoreren.

TV 2-kommentator Yaw Amankwah var imidlertid ikke kjempeimponert over det han hadde sett av Viking-laget mandag kveld.

– Forskjellen mellom de to lagene var mindre enn forventet. Det var topp mot bunn, men det er et Aalesund-lag som leverer en helstøpt innsats. Men så har Viking de kvalitetene som trengs for å vippe det i sin favør, konkluderte Amankwah etter kampslutt.

Siddisene kom også best ut fra startblokkene med flere store sjanser, før David Brekalo stanget Viking i ledelsen etter 24 minutter. Målet kom på en corner fra Zlatko Tripic.

Aalesund-keeper Sten Grytebust reddet imidlertid først headingen, men måtte gi retur og ballen spratt bakover og inn i eget mål.

Åtte minutter før pause var også Harald Nilsen Tangen bare et par centimeter unna å doble ledelsen da han banket ballen i tverrliggeren.

Marginene mot seg

Men der Tangen hadde marginene mot seg, hadde Erlend Segberg full flyt noen minutter senere. Alexander Munksgaard slo en corner inn i feltet som Segeberg først nikket i tverrliggeren, før ballen spratt tilbake i foten hans og inn i mål.

Etter hvilen fortsatte Viking å skape sjanser, men de måtte likevel vente helt til det 70. minutt til det skulle smelle igjen.

Da fikk Tripic muligheten fra krittmerket etter at Markus Karlsbakk satte en hånd i ansiktet på Lars-Jørgen Salvesen innenfor 16-meteren.

Kapteinen var som vanlig iskald, og satte ballen enkelt og hardt til høyre for Grytebust.

– Helt utrolig å gi straffe

Stabæk-trener Lars Bohinen var imidlertid ikke imponert over dommeres avgjørelse.

– Helt utrolig å gi straffe der. Når skal dette VAR surret ta slutt? skrev Bohinen på Twitter.

I sluttminuttene kom Aalesund seg til flere gigantiske muligheter, men det hjalp lite da Tripic ble spilt alene med Grytebust og lobbet inn sitt andre for dagen fem minutter på overtid.

Med mandagens seier tar Viking tilbake 2.-plassen på tabellen. De har ni poeng opp til serieleder Bodø/Glimt og to poeng ned til Tromsø på 3.-plass.

