Nytt medlem i 100-klubben: – Vil gi Caro en fantastisk kveld

– Det er en stor milepæl å runde 100 kamper for Norge, for landslaget ditt. Det er en stor opplevelse, og vi må bare gjøre det til en fantastisk fin kamp. Det fortjener Caro, og det fortjener laget også, sier landslagskapteinen til NTB.

Mjelde rundet selv 100 kamper mot Sveits, men det ble ingen jubelkveld. 1-2-tapet i Rotterdam i mars 2016 innebar at Norge ikke kvalifiserte seg til OL-turneringen samme år.

– Jeg tenkte jeg ikke skulle nevne det, men det hadde du visst kontroll på, sier Mjelde, som tar det minnet som ekstra inspirasjon.

– Det er bare å fylle på med energi og bensin. Det ligger i bakhodet, ja.

Fartsdumper

Graham Hansen debuterte med et innhopp i en 1-0-seier borte mot Belgia høsten 2011, da hun var 16 år gammel. Hennes første kamp fra start var en 3-0-seier over Wales i Algarve Cup året etter, da hun hadde fylt 17. Samme sommer scoret hun det første av sine hittil 44 landslagsmål i en 11-0-seier over Bulgaria.

Gullklokkekampen var en 2-1-seier over Nederland høsten 2013, noen måneder etter at hun som 18-åring spilte EM-finale i Sverige. De neste jubileene har vært i sluttspill. Hennes 50. kamp var 0-2-tapet for Belgia i EM i 2017, den 75. kampen 2-1-seieren over Sør-Korea i VM i 2019. Hun trodde nok at nummer 100 skulle komme i fjorårets EM, men som i 2017 røk Norge ut allerede i gruppespillet, og hun ble stående med 98 kamper.

Etter EM tok hun pause fra landslaget av hensyn til helsen, og fraværet ble forlenget av skade slik at hun kom til årets VM med fortsatt bare 98 kamper. Tirsdag blir hun den 22. norske fotballspiller, og den 19. kvinne, med tresifret antall landskamper, iallfall om hun ikke stoppes av forkjølelsen som holdt henne borte fra trening denne helgen. Det har vært noen fartsdumper på 28-åringens vei mot tresifret antall landskamper.

En ære

– Det er en ære å nå slike milepæler, klart det. Det handler om å prestere over tid og bidra for norsk fotball. Alle er jo stolte av å spille for Norge og legger alt i potten for å få til det. Caro har gått foran i mange kamper over mange år, og dette blir en ny milepæl for henne, sier landslagssjef Hege Riise til NTB.

– Det er bare å ønske Caro velkommen i klubben. Hun har hatt en lang og god karriere både i klubb og landslag. Jeg har vært så heldig å spille med henne. Jeg har ikke spilt mye mot henne, og det er jeg glad for. Jeg ble kjent med henne da hun kom til Stabæk, og nå har jeg henne i landslaget. Det er jeg veldig glad for. Jeg vil gratulere henne så mye med 100 kamper, og hun går vel inn på en bra liste, sier Riise-assistent Ingvild Stensland.

Alle fire i kvinnelandslagets trenerteam er meritterte landslagsspillere, men bare Riise og Stensland er medlemmer av 100-klubben. Tirsdag vokser den igjen.

Tre dager senere er det ti år siden Stensland (den gang 31) og Graham Hansen (den gang 18) spilte EM-finale sammen. Siden den historiske EM-triumfen i 1987 er dette første gang det har gått ti år mellom finaler for Norges kvinnelandslag.

Erindring

– Jeg er jo litt eldre enn Caro, og det er stort når du ser andre komme etter, sier Stensland, som selv ikke husker sin 100. landskamp (2-0 mot Ukraina i 2010).

– Jeg prøver å si nå som jeg er blitt trener at man må bli litt flinkere til å stoppe opp noen ganger, sette seg i sofaen med beina høyt og klappe seg litt på skulderen. Kanskje skrive ned et par ord eller noe sånt, for plutselig er karrieren over. Noen er kanskje flinkere til å erindre sånne ting. Man må ta vare på dem, for det er jo faktisk et stort øyeblikk å nå 100 landskamper, sier hun.

Riise ble også svar skyldig da NTB spurte om den 100. kampen, selv om hun ble matchvinner da Finland ble slått i Algarve Cup i 1998. Riise har flere landskamper enn noen annen norsk spiller (188), mens Stensland er på 8.-plass med 144. Mjelde er mellom dem på 4.-plass med 166.

Dette er medlemmene i landslagets 100-klubb før tirsdagens kamp, kvinner: Hege Riise (188), Solveig Gulbrandsen (184), Bente Nordby (172), Maren Mjelde (166), Trine Rønning (162), Linda Medalen (152), Heidi Støre (151), Ingvild Stensland (144), Ingrid Hjelmseth (138), Unni Lehn (134), Isabell Herlovsen (133), Elise Thorsnes (130), Brit Sandaune (120), Ann Kristin Aarønes (111), Gunn Nyborg (110), Kristine Minde (108), Ane Stangeland Horpestad (107), Gro Espeseth (105).

Menn: John Arne Riise (110), Thorbjørn Svenssen (104), Henning Berg (100).

