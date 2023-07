Hegerberg om måltørken: – Det er laget som gjelder

– Jeg legger mye press på meg selv for å prestere for Norge. Det er veldig viktig for meg personlig. Alt jeg vil er å lykkes med dette laget, og jeg forbereder meg på å være best mulig for å tjene laget, sa hun på mandagens pressekonferanse.

Det var begynnelsen av svaret på et spørsmål fra en AP-journalist om hun føler press fordi det er åtte år siden hun scoret i et sluttspill. Det var en måldobbel mot Elfenbenskysten i siste gruppekamp i VM 2015 i Canada.

– Det viktigste er å vinne i morgen. Jeg lener meg på min erfaring og prøver å lede med mye positivitet. Ting blir veldig alvorlige i tider som dette, og noen ganger må vi dempe presset litt og prøve å nyte fotballen. Vi har kvalitet til å prestere på høyt nivå. Om vi er solide teknisk og stoler på våre styrker, tror jeg våre sjanser til å vinne kampen er store, var resten av svaret.

Hegerberg snakket lite om seg selv og mye om laget.

– Det er lagarbeid som gjelder hele veien. Det handler om hvordan vi sammen kan løse det. Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å hjelpe til både defensivt og offensivt, og jeg vil være godt forberedt. Jeg forbereder meg alltid, visualiserer ulike typer scenarioer som kan oppstå. Det er en stor jobb å gjøre lagmessig, det må alle være innforstått med. Det er sammen vi kommer til å nærme oss målene, det er ikke noe soloshow. Sånn må det være hvis vi skal lykkes, sa hun.

Stygg rekke

Hegerberg har i et tiår vært en av verdens beste spisser, og hun står med 43 mål på 77 landskamper for Norge, men etter at hun hjalp landslaget til EM-finale i 2013 (som 18-åring) og til åttedelsfinale i VM året senere, har hennes opplevelser i mesterskap vært mindre hyggelige. I åtte sluttspillkamper på rad har hun gått av banen uten scoring, og Norge har tapt sju av de kampene:

* VM 2015: England 1-2

* EM 2017: Nederland 0-1, Belgia 0-2, Danmark 0-1

* EM 2022: Nord-Irland 4-1, England 0-8, Østerrike 0-1

* VM 2023: New Zealand 0-1

Til sammen har hun spilt 733 minutter pluss tilleggstid i sluttspill siden sist hun scoret, i det 62. minutt mot Elfenbenskysten i Moncton 15. juni 2015.

Hegerberg tok pause fra landslagsspill i nesten fem år etter EM-sluttspillet i 2017, men på grunn av pandemien gikk hun glipp av bare ett sluttspill i den tiden: VM i Frankrike i 2019, der Norge tok seg til kvartfinale.

Hun gjorde et overbevisende comeback med hattrick mot Kosovo i VM-kvalifisering i april i fjor, men har scoret bare to mål til på de ti landskampene hun har spilt siden da. Da VM-billetten ble sikret i Belgia i fjor høst, pådro hun seg en skade som satte henne utenfor i mange måneder.

Felles innsats

Hegerberg var svært skuffet etter tapet i VMs åpningskamp og la ikke skjul på det. Dagen før skjebnekampen mot Sveits snakket hun opp laget og gjorde det klart at suksess vil være avhengig av felles innsats.

– Hver kamp er tøff, og vi kommer ikke til å få noe gratis. Vi må gripe alle mulighetene vi får. Sveits har gode spillere, men vi er opptatt av hvordan vi kan komme i gode posisjoner til å vinne kampen, skape sjanser og score mål. Vi tenker mest på oss selv og hvordan vi best kan forberede oss på å vinne, sa hun.

– Vi har satt oss i en vanskelig posisjon, men i fotball kan det snu raskt. Jeg er glad for at Sveits-kampen kommer fort. Vi må begynne å treffe med enkle ting, komme inn i rytmen og gjøre det enkle riktig. Så bygger vi oss opp derfra. Vi har veldig tro på oss selv. Det handler om å senke skuldrene, så har vi tro på at vi kommer oss ut av det. Det vil vi gjøre med seier i de to neste matchene.

I så fall blir det flere sluttspillseire på seks dager enn Hegerberg har opplevd på åtte år. Og hun sier nok ikke nei til noen scoringer heller.

