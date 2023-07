Dommersjef Hauge: – VAR-avgjørelser bør helst ikke ta mer enn to minutter

Hauge opplyser til NTB at det mandag og tirsdag vil bli diskutert om VAR-dommernes tankesett skal endres når det gjelder tidsbruk på marginale situasjoner. I oppgjøret mellom Odd og Vålerenga søndag gikk det med sju minutter på å sjekke hjemmelagets første scoring.

– Jeg tror vi alle er enige om at sju minutter er altfor lang tid. Når det blir scoret et mål, er det noen ganger enkelt å ta en avgjørelse på om det er offside eller ikke, mens noen ganger er det veldig komplekst. Da må vi bare bruke tid, men tre minutter er for mye. Da er selvfølgelig sju minutter det samme, sier Hauge til NTB.

– Alle situasjoner er naturligvis ulike, men hvor lang tid mener du en VAR-avgjørelse bør ta?

– Det er selvfølgelig vanskelig å svare helt konkret på, men vi bør regne med at det tar ett minutt å sjekke ut ting i VAR-rommet, mens når dommeren må ut til skjermen tar det gjerne ett minutt til. Når det går på fakta bør det derfor ta ett minutt, mens når det går på skjønn, bør det ikke ta mer enn to minutter. Da hadde alt vært perfekt, sier Hauge til NTB.

Dommersjefen er klar på at et høyere antall kameraer kunne redusert tidsbruken på VAR-avgjørelsen i Skien.

– Hadde vi hatt ett kamera til bak mål, kunne vi spart fem minutter, avslutter Hauge.

