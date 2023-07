VM-spillerne gledet seg over å være tilbake på feltet

– Det var veldig godt. Vi har ikke hatt fri, men drevet med restitusjon. Det å komme tilbake på feltet og føle at vi kan endre noe inn mot neste kamp gir en fin følelse, sier Frida Maanum.

Alle spillerne NTB snakket med etter økta på det faste treningsanlegget Seddon Fields var samstemte.

– Ja, det er deilig etter et tap å kunne riste det litt ut og få fotballen i beina igjen. Det er alltid godt, sa Julie Blakstad.

– Det er alltid godt å komme tilbake på feltet, få lagt skuffelsen ordentlig bak seg og begynne å rette fokus inn mot en ny kamp, sa Guro Bergsvand.

– Digg å spille litt fotball igjen, sa Marit Bratberg Lund.

Enkelt

For Hege Riise var det likevel en enkel avgjørelse å droppe fotballtrening de to første dagene etter hver kamp i VM.

– Det har vært planen hele veien. Nå har vi vært samlet 20 dager sammenhengende, og jeg vet at dag to etter kamp er slitsom for mange. Mange har fri den dagen også i klubben, og derfor valgte vi det, sier hun til NTB.

– Vi håper jo at mesterskapet skal vare en stund til, og da er det viktig at vi klarer å restituere godt og får den hvilen vi trenger mellom kampene. Det er jo kjapt kamp igjen nå, så det handler om å være skarp på de øktene vi har, sier Blakstad.

Det er bare to fotballøkter mellom de to første VM-kampene. Mandag trener laget i Hamilton, der Sveits er motstander tirsdag. Det skjer ikke på stadion, men på en treningsbane der det ikke er tidsbegrensning.

Søndag trente laget en drøy time for lukkede porter, mens mediene fikk følge oppvarmingen og den avsluttende skuddtreningen.

[ Caroline Graham Hansen trente ikke med VM-laget: – Hun har det bra ]

Humøret på vei

Riise vet at laget trenger en seier mot Sveits, og jobben med å stable et revansjlystent og kampklart lag på beina igjen til avspark mot sveitserne er i full gang.

– Vi nærmer oss sakte, men sikkert. Humøret kommer, og folk ser framover. Det er ingen her som har lyst på en tilsvarende opplevelse som vi hadde torsdag, sier landslagssjefen.

– Vi jobber med å tydeliggjøre spillet vårt litt, se på nyanser, hvordan vi kan løse deres press. Vi vil skape større trygghet i spillet vårt og gjennom det bygge opp litt igjen.

Spillerne fryder seg over å sparke ball igjen.

– Når man er fotballspiller er dette livet vårt når vi er på samling, og det er klart vi har tenkt mye på kampen vi tapte. Da er det godt å få det litt ut på banen, sier Maanum.

[ Slik går Norge videre i fotball-VM – kan bli rekordtidlig exit ]