Tidligere Skeid-spiller Romsaas senket Brann med måldobbel: – En drøm

Dermed klatret Tromsø tilbake opp på 2.-plass på eliteserietabellen, elleve poeng bak serieleder Bodø/Glimt, som har spilt en kamp mer.

– Det er ganske spesielt. Jeg hadde ikke sett det for meg, men det er utrolig gøy at vi klarte å vinne kampen, sa Romsaas til TV 2 etter kampen.

– Jeg har hatt en veldig fin uke og det har vært gøy å spille fotball. Og at jeg kommer inn og scorer er jo en drøm. Det er veldig gøy, fortsatte han.

Tromsø fikk en drømmestart da Yaw Paintsil spilte opp Romsaas inne i 16-meteren, som igjen banket vertene i ledelsen etter bare seks minutter.

Det var 19-åringens første mål i Eliteserien. Romsaas var egentlig tiltenkt benken i søndagens oppgjør, men 15 minutter før kampstart fikk han beskjed om å gjøre seg klar da Mai Traoré skadet seg på oppvarmingen.

Romsaas-fest

Dermed skulle nyervervelsen fra Skeid også starte sin første kamp på det høyeste nivået.

– Jeg var klar. Når jeg endelig fikk sjansen måtte jeg gjøre meg selv mentalt klar og spille med lave skuldre. Og så fikk jeg et mål, så det er fint, sa Romsaas til TV 2 i pausen.

– Jakob har mye mål i seg. Det ser vi på trening og i de kampene han har spilt, så det er artig at han tør og ta det ut her også, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup.

Ett minutt inn i andre omgang fortsatte unggutten festfotballen da han doblet både vertenes ledelse og sin egen målkonto i Eliteserien. Scoringen kom etter han ble spilt opp av Jens Hjertø-Dahl.

I annen omgang fikk Brann seg en redusering da Casper Øyvann headet inn en corner i eget mål.

Fullt kaos

Fire minutter på overtid ble det full kaos da Ruben Yttergård Jenssen satte ballen i mål for tredje gang for Tromsø. Målet ble først annullert for offside, før det så fikk bli stående.

Men da dommer Espen Eskås blåste av at målet fikk stå, ble det full forvirring ettersom alle trodde han hadde blåst av kampen.

Dommeren ryddet raskt opp med litt latter og hjemmepublikummet kunne feire en overlegen 3-1-seier over Brann.

Romsaas gjorde i februar overgang fra 1.-divisjonsklubben Skeid til Tromsø.

Kampfakta

Eliteserien, runde 15

Tromsø – Brann 3-1 (1-0)

Alfheim, 4903 tilskuere.

Mål: 1-0 Jakob Romsaas (6), 2-0 Romsaas (46), 2-1 Casper Øyvann (selvmål 65), 3-1 Ruben Yttergård Jenssen (93).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Kent-Are Antonsen, Anders Jenssen, Tromsø, Fredrik Pallesen Knudsen, Brann.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Casper Øyvann, Christophe Psyché (Anders Jenssen fra 50.), Jostein Gundersen – Niklas Vesterlund, Yaw Paintsil (Jesper Robertsen fra 73.) – Jens Hjertø-Dahl (Felix Winther fra 73.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen – Jakob Romsaas (Runar Norheim fra 81.), Vegard Erlien.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone (Aune Heggebø fra 81.), Fredrik Pallesen Knudsen (Rasmus Holten fra 60.), Japhet Sery Larsen, Thore Pedersen – Felix Horn Myhre, Sivert Heltne Nilsen, Niklas Wassberg (Frederik Børsting fra 71.) – Ole Didrik Blomberg, Bård Finne, Niklas Castro (Ulrik Mathisen fra 61.).

Øvrige kamper: HamKam – Stabæk 3-2 (1-0), Haugesund – Lillestrøm 1-0 (0-0), Odd – Vålerenga 2-1 (1-0), Sandefjord – Bodø/Glimt 2-5 (2-3), Tromsø – Brann 3-1 (1-0)

