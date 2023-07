Mikalsens redninger i åpningskampen kan likevel bli gull verd

Målforskjellen kan bli avgjørende for hvilke lag som går videre i Norges gruppe, og da kan Brann-keeperens kjemperedning på et skudd fra Indiah-Paige Riley i det 63. minutt vise seg svært verdifull. Riley fikk god treff med venstrefoten og skrudde ballen i retning av lengste kryss, men Mikalsen kastet seg og slo den ut.

– Å få den redningen på det nivået her var deilig for min del, men samtidig er det ekstremt frustrerende at det ikke hjalp oss til poeng. Vi er her for å vinne, og det var en stor skuffelse å tape, sier Mikalsen til NTB.

Også i det 90. minutt hadde New Zealand en stor sjanse til å skaffe seg to måls seiersmargin. Da fikk laget straffespark etter at et innlegg ble skutt opp i den utstrakte hånden til Tuva Hansen, men Mikalsen presset Ria Percival til å skyte i tverrliggeren og ut.

Stressa type

– Jeg kjenner Ria veldig godt. Vi har spilt sammen i Tottenham, og hun er en stressa type. Jo lenger jeg snakket med dommeren og så henne i øynene og smilte, desto bedre tror jeg det var for at hun skulle sette den i tverra, sier Mikalsen.

– Man tar jo med seg det positive, selvfølgelig. Hvis denne gruppa ender med å avgjøres på målforskjell så er det positivt at jeg har bidratt, men for meg er det viktigste at laget vinner, og når vi ikke gjør det så er det kjedelig.

[ Slik går Norge videre i fotball-VM – kan bli rekordtidlig exit ]

Viktig forskjell

Dersom Norge slår Sveits og sveitserne deretter slår New Zealand, kan tre lag i gruppa fort havne på seks poeng hver. Da avgjør total målforskjell, og da vil det bety mye at det ble 0-1 og ikke 0-2 torsdag.

– For eksempel, ja. Men akkurat nå ser vi bare fram mot neste kamp. Sveits har vi snakket om lenge allerede, og vi skal være godt forberedt, sier Mikalsen.

[ Caroline Graham Hansen trente ikke med VM-laget: – Hun har det bra ]