HamKam tok sin tredje strake seier med overtidsscoring: – Lenge siden

Pål Alexander Kirkevold, Kristian Onsrud og Jens Martin Gammelby scoret for hjemmelaget, mens Mushaga Bakenga scoret de to målene for Stabæk.

HamKam holder fortsatt 13.-plassen med sine 16 poeng, mens Stabæk er nummer tolv med 16 poeng.

– Det ble en tung kamp, men vi kriger inn den siste målet. Utrolig deilig å kunne score på Briskeby, sa HamKams Kristian Onsrud til TV 2.

Stabæks tomålsscorer Mushaga kalte HamKam-seieren et ran og var lite fornøyd med at turen hjem til Bærum blir uten poeng.

– Du kan gjerne kalle det et ran, men vi tar tre poeng og det er lenge siden vi har vunnet tre kamper på rad, kontret Onsrud.

Kampen startet med at Briskebybanden, HamKams trofaste tilhengere, forlot arenaen i protest mot innføringen av VAR (video assistant referee) i norsk eliteserie denne sesongen.

I forrige serierunde var det Stabæk-supporterne som hadde en lignende protest ved å forlate Nadderud i kampen mot Viking.

Briskebybanden var derimot tilbake på tribunen i annenomgang for å støtte laget sitt 100 prosent.

HamKam jaktet sin tredje strake seier, mens Lars Bohinens gutter har ikke vunnet siden Vålerenga ble slått 2-1 29. mai. To uavgjorte og fem tap er det blitt siden forrige tre poenger.

Best i gang

Det var gjestene som kom best i gang. HamKam-målvakten Lars Jendal måtte i aksjon tidlig på en gedigen dobbeltsjanse fra Stabæk etter en corner.

Pål Alexander Kirkevold satte 1-0 etter 32 minutter. Kristian Onsrud trakk seg inn i feltet og Kirkevold møtte ballen tidlig på første stolpe og satte sitt fjerde mål for sesongen.

Stabæk hadde et par fete muligheter mot slutten av omgangen, men HamKam-forsvaret og Jendal sto imot.

– Vi må sette sjansene vi skaper. Vi hadde jo tre store muligheter vi ikke utnyttet, sa Stabæk-trener Lars Bohinen til TV 2 i pausen.

– Det var litt mye rot og kaos. Vi var nok litt heldige som kunne gå til pause med ledelse. Det var mye rot og ikke så veldig høyt nivå på det vi holdt på med, sa Kirkevold til TV 2.

[ Nå er det et sjansespill om det er lagene eller dommerne på bakrommet som avgjør ]

Overtidsmål

HamKam startet friskest etter hvilen og det så svært så lyst ut da Onsrud banket inn 2-0 etter fire minutter da han fikk stå umarkert på 16 meteren og stille inne finsiktet.

Gleden varte derimot bare et par minutter. Mushaga Bakenga fikk det lille rommet han trengte inne i feltet og reduserte til 2-1.

Etter 77 minutter var Bakenga frampå igjen og utlignet til 2-2 da han fikk pirket ballen forbi HamKam-forsvaret og Jendal fra kort hold.

Danske Gammelby ville det annerledes da han dukket opp og satte 3-2-målet langt på overtid.

[ VAR-drama da Bakke og Vålerenga gikk på nytt tap i Skien: – Himmelropende uenig ]

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag, 15. runde:

HamKam – Stabæk 3-2 (1-0)

Briskeby, 3576 tilskuere.

Mål: 1-0 Pål Alexander Kirkevold (32), 2-0 Kristian Onsrud (49), 2-1 Mushaga Bakenga (51), 2-2 Bakenga (77), 3-2 Jens Martin Gammelby (90).

Dommer: Sigurd Kringstad.

Gult kort: Kristian Onsrud, HamKam.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Lars Jendal – Halvor Opsahl, Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Jens Martin Gammelby, Vegard Kongsro – Tore Sørås (Jonas Enkerud fra 69.), William Kurtovic, Kristian Onsrud – Henrik Udahl (Benjamin Faraas fra 58.), Pål Alexander Kirkevold.

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen, Nikolas Walstad – Curtis Edwards (Herman Geelmuyden fra 68.), Jonatan Lucca (Fredrik Haugen fra 64.), Fredrik Krogstad – Mushaga Bakenga, Kasper Høgh.

Øvrige kamper: HamKam – Stabæk 3-2 (1-0), Haugesund – Lillestrøm 1-0 (0-0), Odd – Vålerenga 2-1 (1-0), Sandefjord – Bodø/Glimt 2-5 (2-3), Tromsø – Brann 3-1 (1-0)

---