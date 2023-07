Bodø/Glimt slapp med skrekken: – En god lagprestasjon

Dermed fortsetter Glimt på toppen av eliteserietabellen med en luke på elleve poeng ned til Tromsø på 2.-plass.

– Det var fint. Det er en stund siden vi har spilt på gress, men banen var ganske fin. Det var en god lagprestasjon. Offensivt var det veldig fint i dag, sa tomålsscorer Albert Grønbæk til TV 2 etter kampslutt.

Det var også Glimt som kom best ut av startblokkene da den danske midtbaneyndlingen utnyttet svakt forsvarsspill fra Sandefjord og sendte nordlendingene i ledelsen etter bare ti minutter.

– Jeg føler meg veldig hjemme i dette laget, og de er gode til å spille meg god. Lagkompisene mine skal også ha litt skryt, sa dansken.

Vertene slo imidlertid knallhardt tilbake da Aleksander Damnjanovic Nilsson utlignet med en perle av et langskudd bare to minutter senere, før Keanin Ayer fullførte snuoperasjonen ni minutter senere. Skuddet gikk via Odin Bjørtuft og inn i mål.

VAR-straffe

Amahl Pellegrino fikk muligheten fra krittmerket til å utligne igjen for Glimt etter at Jesper Taaje handset innenfor 16-meteren.

Situasjonen fikk først passere, før VAR brøt inn og ba dommer Ajdin Medic om å se på situasjonen på nytt. Pellegrino var som vanlig iskald da han komfortabelt satte inn straffen til venstre for Sandefjord-keeper Hugo Keto.

– Hvis den ikke hadde truffet hånden hans, hadde den gått inn. Så han gjør seg jo større og den blir sjekket av VAR. Når den først blir sjekket håper jeg vi klarer å treffe på de situasjonene, ellers blir det blytungt å ha det VAR-pisset her, sa Pellegrino til TV 2 i pausen.

Fire minutter før pause kunne bortesupporterne puste lettet ut da Grønbæk satte inn sitt andre mål for kvelden og sendte gultrøyene tilbake i ledelsen.

[ Nå er det et sjansespill om det er lagene eller dommerne på bakrommet som avgjør ]

Rødt kort

Etter hvilen ble vondt til verre for Sandefjord da Ian Smeulers satte inn en grisetakling på Sonde Brustad Fet og ble vist det gule kortet for andre gang for kvelden. Dermed måtte vertene klare seg med bare ti mann i 30 minutter.

Det utnyttet Faris Pemi Moumbagna seg av da han satte inn 4-2-målet på volley på et innlegg fra Brunstad Fet, før Ulrik Saltnes fastsatte resultatet tre minutter før full tid.

Sandefjord er inne i er forferdelig periode med fem kamper uten seier. For å finne siste eliteserieseier må vi helt tilbake til 4. juni da de knuste Odd 4-1. Siden det har de sluppet inn 18 mål på fem kamper.

Glimt på sin side sikret sin tredje strake seier i Eliteserien. Sist lagene møttes vant Glimt 4-1. Da ble kampen spilt på Aspmyra.

[ VAR-drama da Bakke og Vålerenga gikk på nytt tap i Skien: – Himmelropende uenig ]

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 15

Sandefjord – Bodø/Glimt 2-5 (2-3)

Release Arena, 4391 tilskuere.

Mål: 0-1 Albert Grønbæk (10), 1-1 Aleksander Damnjanovic Nilsson (12), 2-1 Keanin Ayer (21), 2-2 Amahl Pellegrino (str. 34), 2-3 Grønbæk (41), 2-4 Faris Pemi Moumbagna (76), 2-5 Ulrik Saltnes (87).

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik.

Gult kort: Ian Smeulers, Jesper Taaje, Sandefjord, Faris Pemi Moumbagna, Bodø/Glimt.

Rødt kort: Ian Smeulers (62), Sandefjord.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Fredrik Pålerud (Sander Risan Mørk fra 86.), Jesper Taaje, Sander Moen Foss, Ian Smeulers – Keanin Ayer (Fredrik Berglie fra 85.), Filip Ottosson, Aleksander Damnjanovic Nilsson – Jakob Dunsby (Franklin Nyenetue fra 65.), Alexander Ruud Tveter (Vetle Walle Egeli fra 66.), Danilo Al-Saed.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold (Brice Wembangomo fra 65.), Odin Bjørtuft (Brede Moe fra 76.), Marius Lode, Fredrik Bjørkan (Adam Sørensen fra 82.) – Sondre Brunstad Fet (Ulrik Saltnes fra 81.), Patrick Berg, Albert Grønbæk – Sondre Sørli, Faris Pemi Moumbagna (Runar Espejord fra 76.), Amahl Pellegrino.

Øvrige kamper: HamKam – Stabæk 3-2 (1-0), Haugesund – Lillestrøm 1-0 (0-0), Odd – Vålerenga 2-1 (1-0), Sandefjord – Bodø/Glimt 2-5 (2-3), Tromsø – Brann 3-1 (1-0)

---