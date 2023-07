VM-laget klart for å slå tilbake: – Jeg tror Sveits skal grue seg

– Den første kampen har vi jobbet oss gjennom innad i gruppa og sammen med trenerteamet, og vi er ganske komfortable med å ha nøstet opp i det. Vi er en gjeng med vinnerskaller, og det er en stor skuffelse at vi tapte. Vi anerkjenner at det ikke var bra nok, og vi er en så revansjlysten gjeng som skal møte Sveits at jeg tror de skal grue seg, sier Aurora Mikalsen til NTB.

Det er mer irritasjon og sinne å spore i gruppa enn depping over en dårlig prestasjon.

– Det går på stolthet og ære. Vi bruker så mye tid og ofrer så mye for å være her, og det er jo ingen som har lyst til å gå på banen og levere den prestasjonen vi gjorde i den første kampen. Det er så vondt at jeg tror det er vanskelig for folk å forstå det, sier Guro Reiten til NTB.

– Men så har vi to kamper igjen i gruppespillet og muligheter til å vise oss fra en bedre side. Det er her og nå vi kan gjøre noe med det. Vi kan ikke vente til vi er ferdige og så ønske at vi hadde gjort noe annerledes. Vi er nødt til å gjøre det nå.

Maren Mjelde mener at man må utnytte fellesskapsfølelsen i troppen.

– Vi må få ut det beste i hverandre, det er der det ligger. Vi er nødt til å prestere som lag. Da er vi avhengig av alle som spiller ute på banen, de som sitter på benken, av støtteapparatet. Jeg vet at alle er veldig giret på å få det til, sier lagkapteinen engasjert.

Rense hodene

Under EM i fjor var spillerne langt nede etter en kjempesmell mot England. Da greide de ikke å reise seg i tide til å prestere godt i den siste og avgjørende kampen mot Østerrike, og Norge måtte reise hjem etter gruppespillet.

– Man kan trekke paralleller til det, selvfølgelig. Alt er fortsatt opp til oss selv, men det viktigste er å rense hodene. Det jobbet vi med i går. Så er jeg opptatt av at vi ikke må lete etter alt som var galt, for det gjør noe med deg. Vi vet at prestasjonen ikke var god nok, men om vi bare jakter på feil så tenker vi bare på feil. Vi må få fram det gode i oss og ta ut selvtillit fra det. Vi må ønske å vinne mer enn vi frykter å tape, sier Mjelde til NTB.

– Det må vi jobbe med, og det vet jeg at alle kommer til å gjøre. Vi har så inderlig lyst til å vinne kampen mot Sveits.

Reiten lukker øyne og ører for det som skrives og menes om lagets VM-åpning.

– Vi er alle sammen forskjellige, og vi har ulike måter å takle dette. Det handler om å finne noe i deg selv for å få fram en følelse av revansjlyst, stolthet eller annet som kan resultere i en bedre prestasjon. For min egen del holder jeg meg helt unna det som blir skrevet og sagt om oss, sier hun.

Faenskap

Mikalsen forsikrer at jobben med å legge åpningskampen bak seg er gjort.

– Som vinnerskaller er vi sure og frustrerte etter et tap, men det er også noe vi evner å komme oss over. Det er ikke noe å bekymre seg for. Vi er oppe å nikke igjen allerede og ser fram til kampen mot Sveits, sier hun.

Det norske laget reiste til New Zealand med selvtillit etter mange sterke prestasjoner mot gode lag det siste året, men var veldig langt fra vanlig standard i åpningskampen.

– Det er ekstremt kjipt ikke å lykkes når det gjelder som mest, men vi vet at vi kan. Vi har gode spillere, og det handler om å få det beste ut av hverandre, sier Reiten.

– Vi synes ikke synd på oss selv. Det går ikke, for da kommer man ikke langt. Vi må heller bruke irritasjonen og sinnet til noe positivt og få ut litt faenskap i oss selv, sier Mjelde.

– Jeg gleder meg allerede til trening i morgen.

