Kitolano-show med tre mål for Molde som slo røde Sarpsborg: – Helt klasse

Molde trengte bare 18 minutter på å sikre seg et grep om kampen. Kitolano sto for 1-0 (fra kloss hold med foten) og 2-0 (heading etter flott spill med Ola Brynhildsen). Dermed var det også klart for målfeiring der Kitolano serverte en baklengs salto.

– Det er ekstremt deilig. Det er mitt første hat trick i Eliteserien. Så det var helt klasse. Når det kommer så mange til kamp, er det ekstra deilig. Når Molde byr opp til dans, så må vi levere, sa han til TV 2.

– Vi spilte ingen god kamp, men sikret oss tre viktige poeng, sa Kitolano.

Ramon-Pascal Lundqvist reduserte til 1-2 på en heading. Det skjedde noen minutter før pause, og dermed var spenningen tilbake i kampen.

– Vi ble litt kjørt mot slutten av 1. omgang, men vi tok oss opp i 2. omgang, forklarte matchhelten.

Gjestene var med for fullt i starten av andreomgangen. Men så fikk Kristian Fardal Opseth direkte rødt kort. Det ble resultatet etter at han forsøkte seg på et brassespark. Det endte med at Moldes Sivert Mannsverk gikk ned for telling etter å ha blitt truffet i hodet av støvelen til Opseth.

Europa neste

Med bare ti spillere fikk Sarpsborg 08 det vrient.

Kitolano benyttet en nesten ferdigscoret sjanse til å fikse 3-1 før han til solid applaus ble byttet ut.

Mathias Løvik økte til 4-1 etter bare få minutter på banen. Martin Linnes la på til 5-1 mot en motstander i tilnærmet oppløsning.

Begge målene kom etter fine skuddavslutninger.

Sarpsborg 08 sliter tungt for tiden og gikk på det tredje strake tapet i Eliteserien, og laget slipper inn svært mange mål for tiden.

Tirsdag skal Molde ut i andre kvalifiseringsrunde i mesterligaen. Den starter med bortekamp mot finske HJK Helsingfors. Returoppgjøret spilles 2. august.

Moldes neste seriemotstander er Stabæk (borte) mens Sarpsborg 08 får besøk av Haugesund.

Kampfakta

Eliteserien menn lørdag, 15. runde:

Molde – Sarpsborg 5-1 (2-1)

Aker stadion, 8335 tilskuere

Mål: 1-0 Eric Kitolano (6), 2-0 Kitolano (17), 2-1 Ramon-Pascal Lundqvist (42), 3-1 Kitolano (69), 4-1 Mathias Løvik (80), 5-1 Martin Linnes (86).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Sivert Mannsverk, Molde, Jeppe Andersen, Peter Reinhardsen, Eirik Wichne, Sarpsborg.

Rødt kort: Kristian Fardal Opseth (62), Sarpsborg.

Lagene:

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann, Martin Bjørnbak, Anders Hagelskjær – Martin Linnes, Kristoffer Haugen (Mathias Løvik fra 76.) – Magnus Grødem (Kristian Eriksen fra 56.), Sivert Mannsverk, Emil Breivik (Markus Kaasa fra 67.) – Eric Kitolano (Magnus Wolff Eikrem fra 75.), Ola Brynhildsen (Veton Berisha fra 67.).

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Peter Reinhardsen (Eirik Wichne fra 56.), Sigurd Kvile (Martin Høyland fra 74.), Anton Skipper, Joachim Soltvedt (Sander Christiansen fra 78.) – Jeppe Andersen, Serge-Junior Ngouali – Mikkel Maigaard (Steffen Lie Skålevik fra 78.), Ramon-Pascal Lundqvist, Simon Tibbling (Victor Torp fra 56.) – Kristian Fardal Opseth.

