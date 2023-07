Amerikansk stjerneskudd imponerte i VM-debuten – noterte to mål og én assist

Det tok Smith 14 minutter å få ballen i nettet i første omgang mot VM-debutantene Vietnam. USA var favoritter til å vinne kampen på forhånd, men vietnameserne kjempet tappert i forsvar og avverget amerikanernes angrep gang på gang på Eden Park i Auckland.

Vietnams målvakt Tran Thi Kim Thanh fikk også vist hva hun er god for da USA ble tilkjent et straffespark ikke lenge før pause. Det skjedde etter at Hoang Thi Loan klippet ned Trinity Rodman innenfor 16-meteren.

Veteranen Alex Morgan hadde muligheten til å sikre 2–0 til USA, men Tran reddet ballen unna med høyrefoten.

Knallstart

2–0 ble det likevel sju minutter inn i tilleggstiden i første omgang, da Sophia Smith igjen fikk ballen inn bak Tran. Målet ble sjekket av VAR, men ble stående, og amerikanerne kunne gå i garderoben med en komfortabel ledelse.

I andre omgang ble det ytterligere ett mål til USA – det kom etter et innlegg fra Smith til kaptein Lindsey Horan, som fant nettmaskene og sikret 3–0.

De regjerende verdensmesterne fikk med det en knallstart på VM, hvor de jakter sin tredje strake pokal.

Debutanter og veteraner

Smith var ikke den eneste som debuterte i VM for USA i kampen natt til lørdag. Det gjorde også høyreback Emily Fox, midtstopper Naomi Girma og midtbanespillerne Andi Sullivan og Savannah DeMelo – i tillegg til tenåringen Alyssa Thompson.

På den andre siden av spekteret var det landslagskamp nummer 200 for Megan Rapinoe, som har varslet at hun vil legge opp etter denne sesongen. Hun startet kampen på benken, men ble byttet inn sammen med Rose Lavelle i 62. spilleminutt.

I samme gruppe som USA og Vietnam er også Portugal og Nederland. USA spilte VM-finalen mot Nederland i 2019, der både Rapinoe og Lavelle skåret.

