VM-debutanten tåler kritikken: – Godt at folk bryr seg

– Selvfølgelig var det ingen morsom kamp. Det var for store avstander, og vi klarte ikke helt å stå sammen som et lag. Vi fikk én-til-én-situasjoner som vi slet med å håndtere. Det var en tøff kveld i går og en tøff natt. Det er fortsatt tøft i dag, for det var ikke sånn åpningskampen skulle bli for oss, men det er ikke annet å gjøre enn å løfte hodet og se framover, sa hun da hun som en av to spillere møtte mediene i Auckland fredag.

Hun var en av dem som fikk gjennomgå i norske mediers vurdering av spillerne.

– Jeg har egentlig ikke lest mye av det som er skrevet, men jeg skjønner at kritikken kommer. Det er godt at det er interesse, så får vi bare ta det, sa hun.

Harviken hadde ennå ikke debutert på landslaget da storparten av de øvrige i VM-troppen for ett år siden slikket sårene etter et fiasko-EM. Hege Riise tok henne ut i sin første tropp, og Harviken debuterte i siste kvalifiseringskamp mot Albania på Ullevaal i september. Siden har hun vært på banen i hver eneste kamp unntatt én, og det var da Riise brukte reservene mot Danmark i januar. Bortsett fra den kampen har Harviken startet på stopperplass i åtte kamper på rad.

– Jeg trives veldig bra i troppen og er glad for tilliten jeg har fått av trenerteamet. Det har egentlig vært overraskende mye, mer enn jeg hadde sett for meg da jeg ble tatt ut til min første samling i fjor høst, sa Rosenborg-spilleren fra Elverum til NTB før åpningskampen.

– Jeg har spilt med veldig rutinerte spillere, og det har gitt meg trygghet og hjulpet meg å prestere.

Nervøs

Torsdag slet hele laget med å prestere, også de rutinerte. Mange vegret seg for å skylde på nerver, men Harviken legger ikke skjul på at hun var preget.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg var nervøs før kampen. Jeg kjente på det. Det var åpningskamp i VM mot vertslandet foran masse folk. Jeg var forberedt på det, men har aldri opplevd det før, og det var vel det som gjorde at nervene kom, sa hun.

– Vi hadde snakket veldig mye om at vi skulle gjøre akkurat som vanlig, men det ble ikke sånn. Det er jo bare en fotballkamp, men jeg kjente veldig på det.

Hun forklarte noen av de mindre heldige valgene med det.

– Vi hadde snakket om å gjøre det enkelt, og nervene gjorde at jeg noen ganger hengte meg opp i det og valgte for enkle løsninger.

Mental trener

Hun sa at hun brukte landslagets mentale trener Morten Åsli i forberedelsene til kampen.

– Det var en hjelp, men det er ikke alt han kan gjøre med akkurat hvordan jeg føler meg i det øyeblikket, sa hun, og nevnte at hun også fikk hjelp av de erfarne i troppen og støtteapparatet.

– Vi utvekslet erfaringer, og alle var tydelige på at jeg skulle gjøre som normalt og ikke gjøre det til noe større enn det er. De fortalte om deres debutkamper og andre opplevelser, sa hun.

Etter fredagens pressekonferanse ventet et evalueringsmøte der laget skulle gjøre seg ferdig med New Zealand-kampen. Så rettes blikket mot Sveis, som må slås tirsdag.

– Det er bare å jobbe med det vi egentlig er gode til. Vi må stå samlet og spille som et lag, og vi må være mye mer aggressive og duellsterke, slik vi har vært tidligere. Og så må vi endre avstanden mellom leddene. Vi vet at vi kan mye bedre, sa Harviken, som har lagt VM-debuten ba seg og er klar for å slå tilbake.

