Spania knuste Costa Rica – løsnet 45 avslutninger i første VM-kamp

Seieren er den største etter sluttspillets fem første kamper. Sifrene kunne vært langt styggere om spanjolene hadde vært mer presise.

Kampstatistikken viste at Spania noterte hele 45 avslutninger, og tolv av dem hadde retning mot mål. Costa Rica hadde ett skudd totalt.

Nullen sprakk for mellomamerikanerne da Valeria del Campo under press styrte ballen i eget nett. Målet kom etter en halv omgang, og i løpet av de neste minuttene kom to til. Aitana Bonmatí skjøt lavt til høyre, mens Esther Gonzalez scoret på en ball som i forkant hadde vært innom tverrliggeren.

Jennifer Hermoso kunne lagt på 4-0 sju minutter senere, men Costa Ricas målvakt gikk riktig vei og reddet straffesparket.

Spania og Japan er store favoritter til å gå videre fra VMs pulje C. Sistnevnte møter Zambia lørdag. Norge kan bli motstander i åttedelsfinalen for enten de spanske eller japanske kvinnene om Hege Riises lag slår tilbake etter åpningstapet for New Zealand.

