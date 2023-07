Riises lag må finne nøkkelen mot lavere rangerte motstandere

Etter VM-kvalifiseringen har Norge møtt Sverige (3 i verden), Frankrike (4, to ganger), England (5), Spania (6), Brasil (8) og Nederland (9) for å være rustet til å måle krefter med topplag, men etter å ha tapt for New Zealand (26) må 12.-rangerte Norge finne ut hvordan man slår Sveits (20) og Filippinene (46) for i det hele tatt å få delta i cupspillet og møte noen av de beste.

– Det er vanskelig å være bastant og si det ene eller andre. Defensiv struktur må ligge i bunn uansett, sier Riise til NTB på spørsmål om Norge har øvd for lite mot svakere motstandere der det norske laget i større grad blir nødt til å styre.

– Motstanderne var et bevisst valg for å heve nivået vårt når det gjelder tempo og ting som må gjøres. Jeg tror ikke det finnes noe klart svar.

Hun trekker fram at Norge også har møtt Uruguay (64) og Danmark (13), begge i turneringen i Frankrike i februar. Mot søramerikanerne halte Norge i land en knepen seier, mot danskene valgte Riise å slippe til reservene, som tapte 0-2.

Med tapet for New Zealand er allerede målsetningen om å bli gruppevinner i alvorlig fare, selv om den fortsatt kan være mulig å innfri.

– Det blir tett. Det kan bli tre lag som ender på seks poeng. Vi må sørge for å vinne kampen mot Sveits, så får vi se, sier hun.

[ VM-debutanten tåler kritikken: – Godt at folk bryr seg ]

Målforskjell

Filippinene tar neppe poeng i gruppe A selv om laget gjorde det vanskelig for Sveits i fredagens 0-2-tap. Om Norge tar de bestilte seks poengene mot Sveits og Filippinene, er resultatene som kan gjøre Norge til gruppevinner de samme som kan sende det norske laget ut.

Om New Zealand, Norge og Sveits alle ender på seks poeng, blir det nemlig total målforskjell som avgjør hvilke to lag som går til åttedelsfinale og hvilket lag som ryker ut. Da kan det bli et kappløp om å score flest mål mot Filippinene.

Dersom New Zealand slår Filippinene og tar poeng mot Sveits, er gruppeseieren uansett utenfor rekkevidde for Norge. Da vil imidlertid seks poeng garantere avansement.

– Ingenting er avgjort, og det blir viktig å slå tilbake. Vi må finne energien, og det skal vi, lover Riise.

[ Midtbaneanker Syrstad Engen vil ut av ensomheten ]

Har gjort det selv

Hun vet fra sin egen karriere at en fæl åpningskamp ikke er ensbetydende med et mislykket mesterskap. Hun var selv med på stygge smeller i åpningskampen i VM i 1991 (0-4 mot Kina) og OL i 2000 (0-2 mot USA). De mesterskapene endte med henholdsvis sølv og gull til Norge.

Faktisk har Norge tapt første kamp i et sluttspill (EM, VM eller OL) bare fem ganger tidligere, og fire av gangene endte det med medalje!

Det ble EM-sølv i 2005 (etter 0-1 mot Tyskland i første kamp) og bronse i EM fire år senere (etter 0-4 mot Tyskland i første kamp).

Eneste gang tap i åpningskampen har bidratt til norsk sluttspillfiasko er EM i 2017, da det ble 0-1 mot Nederland. Nederlenderne endte som europamester på hjemmebane, så tapet burde ikke i seg selv vært ødeleggende, men med tap for Belgia og Danmark i de øvrige kampene leverte Norge sitt dårligste mesterskap noensinne.

[ Riises erkjenner at Norge ble tatt på senga: – Ikke helt til stede ]

Farlig seier

Omvendt har ikke seier i åpningskampen på noen måte vært en suksessgaranti for Norge. På åtte VM-sluttspill, sju EM-sluttspill (med gruppespill) og tre OL-sluttspill er Norges kvinnelag bare fire ganger blitt slått ut før cuprundene.

Tre av de gangene startet laget med seier. Det gjaldt EM på hjemmebane i 1997 (5-0 over Danmark), VM i 2011 (1-0 over Ekvatorial-Guinea) og EM i fjor (4-1 over Nord-Irland).

– Det viktigste er at vi ikke graver og graver (i New Zealand-tapet). Vi må snakke om kampen, men på ett tidspunkt må vi si at vi er ferdige med den, sier Riise om resepten for å slå tilbake.

– Vi kjenner Sveits og hvordan de spiller. Vi skal være klare for den kampen.

[ Historisk VM-åpning til stryk for Norge ]