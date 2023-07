Messi-feber i USA før Miami-premiere

Det betyr 21.000 tilskuere på tribunene. Inter Miami møter Cruz Azul (Mexico) i en ligacup-utgave for lag i Nord- og Sør-Amerika.

Messi skrev nylig under på en avtale for to og et halvt år. Ifølge medierapporter sikrer det ham en årslønn fra klubben på cirka 620 millioner kroner.

– Jeg vil takke folket i Miami for deres velkomst og kjærlighet siden jeg kom til denne byen. Sannheten er at jeg er veldig spent og veldig glad for å være her i Miami, sa Messi da han ble presentert for fansen for noen dager siden.

Hans inntreden i amerikansk fotball har allerede høynet temperaturen og interessen betraktelig.

