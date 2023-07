Mbappé utelatt fra PSGs Asia-turné – setter fyr på overgangsrykter

Det har de siste månedene versert sterke rykter rundt Mbappes fremtid i hovedstadsklubben. Fredag kveld mangler Mbappes navn i listen over spillere som reiser til Japan lørdag morgen. Klubben oppgir samtidig ingen grunn.

Avisen L'Equipe hevder at klubben nå ønsker å selge sin største stjerne. Overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder om det samme på sin Twitter-konto.

Spisstjernen sendte i juni et brev til ledelsen i PSG der han gjorde det klart at han ikke kommer til å forlenge hans nåværende kontrakt som går ut neste sommer. Han har likevel bedyret at han ønsker å spille i klubben fram til da.

PSG-president Nasser al-Khelaifi har vært klokkeklar på at han ikke ønsker å la Mbappé gå gratis fra klubben.

– Kylian Mbappé må signere en ny kontrakt hvis han ønsker å forbli i klubben neste sesong, sa klubbpresidenten tidligere i juli.

Mbappé signerte en svært lukrativ avtale da han forlenget kontrakten sin i fjor.

