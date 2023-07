Straffescoring ga også Australia en pangstart i VM

Australia var fullstendig dominerende både med tanke på ballbesittelse og skuddstatistikk de første 45 minuttene, men måtte likevel gå i garderoben på stillingen 0-0.

– Det var et slikt kampbilde vi hadde sett for oss. Vi må bare fortsette å angripe, så tror jeg at vi klarer å vinne til slutt, sa Australias assistenttrener Melissa Andreatta i pausen.

Og hun skulle få rett. Bare seks minutter inn i andre omgang ble Hayley Raso lagt i bakken av Marissa Sheva innenfor 16-meteren, og dommer Edina Alves Batista pekte mot krittmerket.

Fram gikk Steph Catley, satte ballen knallhardt til høyre for Courtney Brosnan i det irske buret og sendte de 75.784 oppmøtte tilskuerne til himmels.

Australia er rangert som nummer ti på Fifa-rankingen, mens Irland ligger helt nede på 22.-plass. De spiller i gruppe B sammen med Canada og Nigeria, som møtes natt til fredag norsk tid.

Før avspark ble det kjent at Australias kaptein og største profil, Sam Kerr, måtte stå over VM-vertens to første gruppekamper på grunn av en leggskade hun pådro seg på onsdagens trening.

Tidligere på dagen torsdag fikk også den andre vertsnasjonen New Zealand en pangstart på mesterskapet, da de slo Norge 1-0 og tok sin aller første seier i VM-historien.

