Riises erkjenner at Norge ble tatt på senga: – Ikke helt til stede

For Riise ble det en tung kveld i Auckland med få norske sjanser og en frustrerende kamp.

– Vi leverer ikke det vi føler at vi kan. Og det skyldes kanskje flere ting. Men de (newzealenderne) var opphausset, de vant førsteballer og andreballer, og vi ble nølende. Vi får aldri noen rytme i kampen i det hele tatt, sa hun til Viaplay etter VM-debuten som norsk landslagssjef.

– Det er dritt å stå her nå og kjenne på at vi ikke kom i nærheten av det vi føler at vi kan. Men sånn er kampbildet, det må vi også håndtere, og det gjorde vi ikke, erkjente hun.

Riise varslet at hun straks skal gå i gang med en grundig evaluering av hva Norge kunne gjort annerledes. Hun antyder samtidig at spillerne ble grepet noe av stundens alvor.

– Det er slik at en åpningskamp lever litt sitt eget liv, og det gjorde den for oss i dag. Vi var ikke helt til stede.

Riise mener imidlertid at Norge har god sjanse til å ta seg videre fra puljen der også Sveits og Filippinene er med.

– Den (veien videre) er høyst levende. Ingenting er avgjort i første kamp. Det er to kamper igjen der vi må levere. Det har vi gjort før.

[ Historisk VM-åpning til stryk for Norge ]

[ Norsk sjokkstart etter nederlag mot New Zealand i åpningskampen av VM ]