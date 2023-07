Norsk sjokkstart etter nederlag mot New Zealand i åpningskampen av VM

Norge kom under tidlig i 2. omgang og greide aldri å slå tilbake. Nærmest var Tuva Hansen med en suser i tverrliggeren da hun ble satt opp av Ada Hegerberg ti minutter før full tid.

Ria Percival kunne doblet seiersmarginen på en VAR-straffe i det 90. minutt etter at et innlegg ble skutt i armen på samme Hansen, men skuddet gikk i krysset og ut. Det hjalp ikke Norge, som for fjerde sluttspill på rad har møtt vertsnasjonen i gruppespillet uten å ta poeng.

Det var et norsk lag med svært høye skuldre som slet med å få i gang spillet på fullsatte Eden Park. Laget kom til sjanser, men greide ikke å utnytte dem. Flest hadde Frida Maanum, som ikke fikk til avslutningene.

Etter en første omgang med skuffende spill, men flere norske sjanser enn newzealandske, rotet de norske det til tidlig i den andre omgangen. Maanum nikket et innlegg fra Hansen utenfor mens bedre plasserte Julie Blakstad sto klar bak henne. Fra utsparket spilte hjemmelaget seg i korte og presise trekk gjennom norske spillere som ble rundingsbøyer.

Jacqui Hand parkerte Mathilde Harviken i løpsduell og la inn til Hannah Wilkinson, som hadde ristet av seg Maren Mjelde og Thea Bjelde og kunne knalle ballen i mål.

– Det er ganske utrolig. Vi er for sent ute og ikke raske nok sentralt. Når vi havner i problemer, er vi rett og slett borte. (Aurora) Mikalsen er selvfølgelig helt sjanseløs når Wilkinson får avslutte fra den avstanden, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter baklengsmålet.

Trøbbel

New Zealand sto uten seier på sine fem første VM-sluttspill, men ledet plutselig over Norge hjemme på fullsatte Eden Park, der det var vill jubel blant 42.137 tilskuere.

Ufortjent var det heller ikke. Hjemmelaget var friskest gjennom hele kampen.

Maanum hadde en stor sjanse til å utligne i det 58. minutt, men ballen gikk utenfor via en motspiller. I andre ende av banen måtte Aurora Mikalsen ta fram en kjemperedning for å nekte Indiah-Paige Riley 2-0-målet.

Etter tapet må Norge trolig slå både Sveits i Hamilton tirsdag og Filippinene i Auckland neste helg for å unngå hjemreise etter gruppespillet for tredje gang på de fire siste sluttspillene.

Inspirert

Publikum trosset dårlig værvarsel og fylte tribunene etter en dag da landet ble rammet av en skytetragedie. Hjemmelaget lot seg inspirere av den massive støtten og laget trøbbel for Norge i den første omgangen. Norsk duellstyrke i egen boks bidro til at Mikalsen ikke ble satt på store prøver, men det var et trykk mot det norske målet.

Allerede i det 5. minutt brukte spissen Hannah Wilkinson farten på en bakromsball og skapte ugreie i Norges bakre rekker. Tuva Hansen ble taklet før hun rakk å klarere, og Bjelde måtte rense unna rett foran målstreken.

Bare minuttet senere var det Norges tur til å få en gratissjanse. Ada Hegerberg hadde en dårlig førsteberøring, men nådde ballen med full innsats og la inn. Keeper slo den rett ut i feltet, og Maanum var noen centimeter fra å nå den.

Hegerberg skapte også liv i publikum med et spektakulært brassespark rett etterpå, men traff ikke mål.

Lyktes ikke

Norge fikk to nye sjanser i det 19. og 20. minutt. Først vant Hegerberg en duell ved lengste stolpe på et hjørnespark fra Guro Reiten, så nikket Lyon-spissen et innlegg fra Julie Blakstad ned til Maanum, som skjøt over fra god posisjon.

Etter 36 minutter viste Caroline Graham Hansen seg fram. Hun kontret fra egen halvdel etter at New Zealand-kaptein Ali Riley mistet fotfestet og falt. Barcelona-stjernen førte ballen over halve banen og slo skrått ut til Hegerberg, men hennes skudd ble blokkert.

New Zealand fikk omgangens siste sjanse da Mjelde klarerte for dårlig og Wilkinson stormet inn i feltet. Bjelde løp henne opp og blokkerte skuddet.

– Det er litt høye skuldre, så jeg håper vi finner roen inne i garderoben. Vi må finne litt tilbake til det vanlige spillet vårt, sa VM-reserve Terland til NRK i pausen, men hun ble ikke hørt.

Lagene spilte med sørgebind etter skyteepisoden i Auckland torsdag morgen, og før avspark var det et øyeblikks stillhet for ofrene mens spillerne sto oppstilt rundt midtsirkelen.

