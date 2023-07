Norges lag uendret – disse starter i VMs åpningskamp mot New Zealand

Dette er lagene i kampen, som starter klokken 9:

Norge (4-5-1):

23 Aurora Mikalsen – 13 Thea Bjelde, 6 Maren Mjelde (kaptein), 16 Mathilde Harviken, 4 Tuva Hansen – 10 Caroline Graham Hansen, 18 Frida Maanum, 7 Ingrid Syrstad Engen, 11 Guro Reiten, 17 Julie Blakstad – 14 Ada Hegerberg.

Reserver: 1 Cecilie Fiskerstrand, 12 Guro Pettersen – 2 Anja Sønstevold, 3 Sara Hørte, 5 Guro Bergsvand, 8 Vilde Bøe Risa, 9 Karina Sævik, 15 Amalie Eikeland, 19 Marit Bratberg Lund, 20 Emilie Haavi, 21 Anna Jøsendal, 22 Sophie Román Haug.

New Zealand (4-5-1):

21 Victoria Esson – 4 C.J. Bott, 13 Rebekah Stott, 14 Katie Bowen, 7 Ali Riley (kaptein) – 20 Indiah-Paige Riley, 12 Betsy Hassett, 2 Ria Percival, 6 Malia Steinmetz, 16 Jacqui Hand – 17 Hannah Wilkinson.

Reserver: 1 Erin Nayler, 23 Anna Leat – 3 Claudia Bunge, 5 Michaele Foster, 8 Daisey Cleverley, 9 Gabi Rennie, 10 Annalie Longo, 11 Olivia Chance, 15 Paige Satchell, 18 Grace Jale, 19 Elizabeth Anton, 22 Milly Clegg.

Dommer: Yoshimi Yamashita, Japan.





Samme ellever

Hege Riise har dermed gitt tillit til de samme elleve som startet i søndagens uoffisielle landskamp mot Portugal, som ble spilt for lukkede dører. Den kampen vant Norge 2-1.

I forhold til den siste offisielle landskampen mot Sverige (3-3) i april er Caroline Graham Hansen tilbake og skyver Emilie Haavi ut på benken. Ingrid Syrstad Engen tar tilbake plassen som midtbaneanker fra Vilde Bøe Risa, mens Julie Blakstad starter på venstre kant i stedet for Anna Jøsendal, som hun erstattet ved pause i Göteborg.

Graham Hansen spiller sin 99. landskamp, men den første siden Norge ble slått ut av EM i England for ett år og fire dager siden. Hun tok en pause fra landslaget etter EM, og hennes comeback ble utsatt av skader. Nå er hun tilbake og forsterker ytterligere et lag med mange store profiler fra europeiske toppklubber.

[ Graham Hansen: – VM-seier ville vært det største ]

Dramatikk

De norske fikk en dramatisk start på dagen da de ble vekket av lyden fra en stor politiaksjon etter en skyteepisode i et bygg rett i nærheten av hotellet. Det var sirener og helikopterdur, men lagkaptein Maren Mjelde sa i en uttalelse til norske medier at de følte seg trygge hele tiden. Skyteepisoden kostet tre mennesker livet, blant dem gjerningsmannen.

Det er varslet kraftig regnvær underveis i kampen. Ifølge lokale meteorologer kan det nærme seg nivået for farevarsel.

Ifølge New Zealand Herald ble hjemmelaget 20 minutter forsinket på grunn av kø på sin vei til stadion.

[ Tre døde i skyteepisode ved Norges spillerhotell – VM fortsetter som planlagt ]

Aldri vunnet

New Zealand har deltatt i fem tidligere VM-sluttspill for kvinner, men aldri vunnet en kamp. Det er blitt tre uavgjorte som best på 15 spilte kamper. Laget har også bare fire seirer på 25 kamper under sin nåværende landslagssjef Jitka Klimkova. Laget starter med de samme 11 som nylig slo Vietnam 2-0. Det var lagets første seier på 11 kamper.

New Zealand har deltatt i fem tidligere VM-sluttspill for kvinner, men aldri vunnet en kamp. Det er blitt tre uavgjorte som best på 15 spilte kamper. Laget har også bare fire seirer på 25 kamper under sin nåværende landslagssjef Jitka Klimkova.

Norge deltar i sitt niende VM av like mange mulige og har vunnet 25 av sine 40 tidligere sluttspillkamper, deriblant seks av seks da det ble gull i 1995 med Hege Riise som mesterskapets store spiller.

[ Norges nye landslagsepoke starter med et klart VM-krav ]