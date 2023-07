Kapteinen etter norsk premierefadese: – Veldig skuffet

Det var en nedslått Mjelde som lot seg intervjue av Viaplay rett etter kampen.

– Jeg er veldig skuffet. Det ble ikke sånn som vi så for oss. Vi blir kanskje preget av stunden, jeg vet ikke, men vi våkner liksom de siste 25 minuttene. Og det var for sent, sa Mjelde.

Norge spilte en svak kamp og lot New Zealand styre forbausende mye. Hannah Wilkinsons seiersmål kom tidlig i annen omgang.

– I første omgang er det de som vinner førsteballer og andreballer. Og så bare fortsetter det i begynnelsen av andre omgang, og så får de det målet. Vi er med mot slutten og skaper nok til å score, men vi klarer det ikke, vurderte Mjelde.

Hun vil ikke gå med på at New Zealand-tapet var et bunnpunkt i landslagskarrieren.

– Nei, det er første kamp i et mesterskap. Jeg hadde selvsagt håpet at resultatet og prestasjonen skulle være bedre. Vi må bare erkjenne at dette ikke var godt nok, og så må vi ta tak og vise oss fra en bedre side i neste kamp.

