Van de Beek matchvinner i Manchester United-seier

Etter en målløs 1. omgang, sendte nederlandske Van de Beek rødtrøyene i ledelsen tre minutter inn i annen omgang. Dan Gore slo et flott innlegg som Van de Beek hamret i hjørnet på hel volley.

Isak Hansen-Aarøen spilte 2. omgang for United i seieren over franskmennene. Etter en drøy time kom Tromsø-gutten fri ute på kanten i 16-meteren, men Lyon-keeper Rémy Riou fikk slått avslutningen like utenfor stolpen.

Manchester United-manager Erik ten Hag brukte også denne kampen til å gi spilletid til store deler av troppen. Han byttet elleve mann i pausen.

Kampen mot Lyon i Skottland var Uniteds andre i oppkjøringen mot sesongen. Tidligere i juli slo de Leeds 2-0 på Ullevaal stadion.

Neste treningskamp for United er mot Premier League-rival Arsenal. Den spilles i New York lørdag. United serieåpner hjemme mot Wolverhampton 14. august.

De røde djevlene er denne sesongen tilbake i mesterligaen etter ett år utenfor.

