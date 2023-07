Jumbo-Visma-sjef: – Jonas er den reneste rytteren noensinne

– Jeg vet med sikkerhet at Jonas er den reneste rytteren noensinne. Jeg tviler ikke på ham, sa Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maasen til danske Ritzau før onsdagens etappe.

Vingegaard slo tirsdag knockout på sammenlagtrival Tadej Pogacar på den individuelle tempoetappen. Med kun få dager igjen av rittet har dansken opparbeidet seg en solid luke i kampen om den gule trøyen.

Før onsdagens etappe ble Vingegaard dopingtestet for fjerde gang på to dager, opplyser en talsperson for Jumbo-Visma. Maasen har ingen problemer med at dopingtematikken tas opp.

– Det er en del av jobben, men i mine øyne er det ingen tvil.

Vingegaard og Pogacar smadrer den ene klatrerekorden etter den andre i årets ritt. Mange av rekordene som er blitt slått, er satt av ryttere som var involvert i den utbredte dopingen på 90- og 2000-tallet. Etter søndagens etappe fikk Vingegaard selv spørsmål om doping.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg ikke tar noe. Likevel forstår jeg veldig godt at noen er skeptiske. Vi skal også være skeptiske, med tanke på det som skjedde i fortiden. Ellers vil det bare skje igjen, sa Vingegaard.

