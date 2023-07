Infantino kan ikke love alle VM-spillerne avtalte premiepenger

Fifa viser til at det er gjort avtaler om at de 720 spillerne under VM i Australia og New Zealand skal få minst 30.000 dollar (300.000 kroner) og mer jo bedre prestasjonen er for laget. Spillerne på laget som vinner VM skal få 2,7 millioner i premie.

Fifa-president Gianni Infantino sa på en pressekonferanse onsdag at det er opp til de regionale forbundene å sørge for at pengene blir utbetalt.

– Vi beveger oss så klart i riktig retning, vi har konsultert med forbundene, som skal sørge for utbetalingene, sa Infantino på pressekonferansen før VM starter torsdag.

Diskusjonene går høyt om de økonomiske forskjellene mellom mannlige og kvinnelige toppfotballspillere. Selv om det er gjort framskritt for å utjevne forskjellene, får kvinnelige VM-deltakere bare en firedel av det som tilfalt mennene i fjorårets Qatar-VM. Fifas mål er at premiefondet skal være likt for menn og kvinner i mesterskapene i 2026 (menn) og 2027 (kvinner).

AP skriver at gjennomsnittslønnen for en profesjonell kvinnelige fotballspiller ligger på rundt 140.000 kroner i året.

