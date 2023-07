Hansen gir seg i Rosenborg etter sesongen

Hansen har vært i Rosenborg siden 2015 og spilt i alt 298 kamper for trønderne. 33-åringen har vunnet fire seriegull og blitt norgesmester tre ganger med klubben han nå forlater etter sesongen. Det sier han selv til Adresseavisen onsdag.

– Jeg har kommet til det punktet at det nærmer seg å takke for seg. Det er et passende tidspunkt. Men dette er ikke noe avskjedsintervju, altså. Det får vi ta når sesongen er over, sier Hansen.

– Det er både en sportslig og familiær vurdering som ligger bak. Jeg har vært her i snart ni år, og når en kontrakt går mot slutten er dette en naturlig vurdering å ta. Jeg har fundert mye, fortsetter han.

Det er ikke kjent hvor Hansen fortsetter karrieren.

– Vi har vår nære familie på Østlandet. Så ja, det kan være aktuelt å komme nærmere dem i tiden som kommer, sier Hansen.

