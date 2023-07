Anbefaler Maguire å forlate United: – Viser at manageren ikke stoler på ham

Det sier den tidligere storscoreren i et intervju med The Athletic.

– Hvordan skal han fortsette i klubben når han blir fratatt kapteinsbindet? Det viser at manageren (Erik ten Hag) ikke stoler på ham, og det etterlater Harry i en posisjon der må tenke på hva han gjør videre, forteller Rooney.

Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom tidene var selv kaptein for klubben fra 2014 til 2017. Rooney mener Maguire bør tenke på hva som er best for hans egen karriere.

– Jeg er sikker på at Harry ønsker å spille. For hans egen karriere, både i klubb og på landslag, er han nødt til å sette seg selv i en posisjon der han kan være så suksessrik som mulig. Det beste nå er kanskje å dra fra klubben, fortsetter 37-åringen.

Tross lite spilletid for den engelske storklubben forrige sesong nyter Maguire fortsatt stor tillit hos Englands landslagssjef Gareth Southgate.

Manchester United har foreløpig ikke offentliggjort hvem som blir ny klubbkaptein.

