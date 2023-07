Van der Sar ute av intensiven: – Håper å dra hjem i neste uke

Det kommer fram i en oppløftende melding nederlenderen har lagt ut på Twitter. For elleve dager siden ble han akutt syk på ferie i Kroatia.

– Først og fremst vil jeg takke alle for fantastiske og støttende meldinger. Jeg er glad for å kunne fortelle at jeg ikke lenger er på intensivavdelingen, men jeg er fortsatt på sykehus. Jeg håper å kunne dra hjem i neste uke og ta neste steg i rehabiliteringen, skriver Van der Sar.

Før helgen ble han flyttet til et sykehus i hjemlandet. I en uke fikk Nederlands tidligere landslagsmålvakt behandling i Split etter å ha blitt rammet av hjerneblødning mens han ferierte på en kroatisk øy.

Van der Sar vant som spiller mesterligaen med både Ajax (1995) og Manchester United (2008). Med sistnevnte ble det også fire Premier League-titler. Han hadde i tillegg opphold i Juventus og Fulham før han avsluttet karrieren i United.

På det nederlandske landslaget sto han i mål i 130 kamper. Hans siste opptreden kom i en 1-0-seier over Norge på Ullevaal stadion i VM-kvalifiseringen høsten 2008.

Hjerneblødningen skjedde snaut halvannen måned etter at Van der Sar trakk seg som administrerende direktør i Ajax.

[ Van der Sar flyttet til sykehus i Nederland – får fortsatt intensivbehandling ]