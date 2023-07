Rashford forlenger med Manchester United: – Fortsatt mye mer å oppnå

Nyheten ble sluppet i storklubbens mediekanaler. Britiske medier rapporterte allerede mandag at partene var enige om å forlenge samarbeidet til sommeren 2028.

– Jeg har allerede hatt noen fantastiske opplevelser med denne utrolige klubben, men det er fortsatt mye mer å oppnå. Jeg er fast bestemt på å vinne flere trofeer i årene som kommer, sier Rashford i en uttalelse.

– Jeg sluttet meg til Manchester United som sjuåring med en drøm. Den samme lidenskapen, stoltheten og besluttsomheten til å lykkes driver meg fortsatt hver gang jeg bærer drakten, legger han til.

Rashford hadde ett år igjen i den opprinnelige avtalen, og angriperens framtid ble ofte et tema i siste halvdel av 2022/23-sesongen. Manchester United-manager Erik ten Hag svarte hver gang at han følte seg trygg på at forhandlingene ville ende godt.

Det har vært viktig for United å beholde sin fremste frontfigur. Rashford gikk gradene i akademiet og slo øyeblikkelig til i A-lagsdebuten i 2016. Han står med 123 mål på 359 kamper.

Engelskmannen var Manchester Uniteds beste angrepsvåpen sist sesong. Da gjorde han 30 scoringer og 11 målgivende pasninger.

Rashford antas å få en ny ukelønn på 325.000 pund. Det har deriblant The Times meldt, og beløpet tilsvarer 4,3 millioner kroner. Ifølge troverdige David Ornstein i The Athletic skal han ha avslått mer lukrative kontraktforslag fra andre klubber for å bli værende på Old Trafford.

