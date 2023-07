Medier: Manchester United enig med Inter om Onana-sum

Dermed ser Onana ut til å bli gjenforent med sin tidligere trener i Ajax, United-manager Erik ten Hag. Premier League-klubben har vært på keeperjakt ettersom man ikke ble enig med klubbveteranen David de Gea om en ny kontrakt.

BBC skriver at United betaler Inter 575 millioner kroner for Onana direkte, mens ytterligere 47 millioner kan komme i tillegg i form av diverse bonuser. Nettstedet The Athletic sitter på de samme opplysningene.

Kameruneren Onana startet karrieren i Barcelonas ungdomsakademi, før han i 2015 signerte for Ajax. Der spilte han i 7,5 år før han ble hentet til italiensk fotball av Inter.

Onana har spilt 34 landskamper for Kamerun. I VM i fjor forlot han troppen før den siste gruppespillkampen som følge av en krangel med landslagssjef Rigobert Song. I etterkant opplyste Onana at han ikke kommer til å spille for landslaget igjen.

Onana var i 2021 utestengt i ni måneder for brudd på dopingreglene. Keeperen hadde i oktober 2020 avlagt en positiv test etter å ha fått i seg det forbudte stoffet furosemid. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) mente imidlertid at Onana ikke hadde til hensikt å jukse.

Ifølge overgangseksperten Fabrizio Romano skal Onana reise til Manchester allerede tirsdag.

[ Medier: Rashford signerer ny Manchester United-kontrakt ]