Messi presentert foran fullsatt stadion: – Er her med et ønske om å kjempe om titler

Fotballikonet Lionel Messi (36) ble presentert av Inter Miami-eierne Jorge Mas, Jose Mas og David Beckham. Seremonien skjer dagen etter Messis kontrakt ble skrevet under.

– Jeg vil takke folket i Miami for deres velkomst og kjærlighet siden jeg kom til denne byen. Sannheten er at jeg er veldig spent og veldig glad for å være her i Miami, sa Messi foran det fullsatte stadionet.

– Jeg gleder meg til å begynne å trene og spille kamper. Jeg er her med et ønske om å kjempe om titler, et ønske om å vinne og å hjelpe klubben med å vokse, fortsatte han.

Overgangen har vært kjent siden den lille magikeren gikk ut i et lengre intervju med de to spanske avisene Mundo Deportivo og Sport i starten av juni, hvor han opplyste at han hadde valgt Miami-klubben foran Barcelona.

Argentineren skal ha skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med sin nye klubb, og avtalen skal sikre ham rundt 620 millioner kroner i årsinntekt.

Inter Miami spiller i den nordamerikanske fotballigaen MLS, og Messi spiller trolig sin første kamp for klubben på fredag mot Cruz Azul.

I samme seremoni ble også den spanske midtbanespilleren Sergio Busquets introdusert. Han har de siste 16 årene spilt for Barcelona.

Messi skal, ikke overraskende, ikle seg draktnummer 10 i sin nye klubb, mens Busquets får draktnummer 5.

[ Messi offisielt presentert av Inter Miami: – En fantastisk mulighet ]