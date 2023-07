Hegerbergs VM-favoritter: – Kan aldri avskrive dem

Norge kommer til mesterskapet som underdog etter et svakt EM i fjor, men de største favorittene har Hegerberg kontroll på. Hun peker på vinnerkandidater som USA og England.

– Helt ærlig så synes jeg det er veldig vanskelig å forutsi hva som kommer til å skje i et VM og mesterskap generelt. Det kommer alltid til å være «top dogs» som har store forventninger, og som alltid er oppi der. Man kan aldri avskrive USA, og England kommer fra et veldig sterkt EM. Jeg vil si at de som har erfaringen og har vunnet noe vil stille sterkt i VM, sier Hegerberg til NTB én uke før mesterskapet sparkes i gang.

Også Nederland er kandidat selv om de mangler sin største stjerne i Arsenals Vivianne Miedema.

– Nederland har jo hatt veldig gode resultater helt siden de vant EM i 2017, så de stiller med noen av de samme erfaringene, fortsetter Hegerberg.

Regjerende dobbeltmester

USA har vunnet de to siste verdensmesterskapene og kommer til årets VM med et mål for øye, nemlig på gi Megan Rapinoe avskjeden hun fortjener.

Den 38 år gamle angrepsspilleren, som har spilt 199 landskamper, legger opp når sesongen i den amerikanske superligaen avsluttes i november.

England har aldri vunnet VM, men kom på tredjeplass i 2015. Etter seier i fjorårets EM på hjemmebane, er britene gode kandidater til å gå hele veien, men de mangler flere stjerner som følge av skade. Både Leah Williamson, Fran Kirby og fjorårets EM-dronning Beth Mead står over.

– Ingen tanker

Nederland har bare deltatt i to VM tidligere, men kom seg helt til finalen i 2019. De kommer uten spydspiss Vivianne Miedema, men kan være et lag som ender blant topp tre.

Tuva Hansen vil på sin side ikke peke på noen vinnerkandidater. Hun gleder seg til å se mesterskapet utfolde seg og kanskje bli overrasket.

– Jeg har egentlig ingen tanker. I og med at det er mesterskap, så føler jeg alt kan skje. Jeg har egentlig ingen favoritter. Det er veldig kjekt med mesterskap, for da kommer det litt uforventet også at ting kan endre seg i forhold til ranking, sier Hansen.

