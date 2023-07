LSK-spissene herjet mot Sandefjord – vant etter Bakke-avgangen

Onsdag kom sjokkbeskjeden om at Geir Bakke gir seg som hovedtrener i Lillestrøm for å gå over i samme rolle hos erkerivalen Vålerenga. Simon Mesfin valgte å overta styringen på laget inntil videre, sammen med blant andre toppspillerutvikler Frode Kippe.

Mot Sandefjord tok LSK sin andre strake seier i serien etter en lengre periode med varierende resultater. Sandefjord har ikke vunnet på sine siste fire kamper etter nederlaget søndag.

En våken og nådeløs Thomas Lehne Olsen ga Lillestrøm en perfekt åpning etter drøyt ti minutter. Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss ramlet idet han mottok ballen ved 5-meteren, og Lehne Olsen smalt ballen i nettmaskene.

Ett minutt senere svingte gjestene inn ett innlegg på Alexander Ruud Tveter, og Mads Hedenstad Christiansen måtte gi en retur. Danilo Al-Sead tvang fram et selvmål fra Vetle Dragsnes fra kloss hold.

Spissprofilen Akor Adams fikk nettsus ved to anledninger før pause og står med 14 nettkjenninger i Eliteserien denne sesongen. Lehne Olsen noterte seg for sin andre scoring etter pause. Jesper Taaje reduserte med 20 minutter igjen.

LSK møter Aalesund i neste runde, mens Sandefjord får besøk av serieleder Bodø/Glimt.

[ Festen spolert for Bakke da Molde ydmyket VIF ]