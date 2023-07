Brann-juvel stanset Godsets seiersrekke: – Deilig å ha litt flyt

19-åringens mål kom kun få minutter etter at gjestene fra Drammen hadde misbrukt en stor dobbeltmulighet etter en dødballsituasjon. Niklas Castro var nest sist på ballen i forkant av scoringen.

– Det er fantastisk deilig å vinne denne kampen. Jeg kommer på første stolpe, og Castro ser meg. Jeg får en enkel oppgave, så det er lagets mål, sa matchvinner Wassberg til TV 2 etter kampslutt.

Trepoengeren mot Strømsgodset var etterlengtet for et Brann-lag som sto med to strake tap før søndagens kamp. Onsdag kveld ble det cupexit mot Vålerenga, mens det forrige helg endte med 0-2-nederlag borte mot Molde i Eliteserien.

– Det er viktig å ha litt flyt, så vi er veldig fornøyde, fortsatte Wassberg.

– Vi har utfordringer

Seieren mot Godset sendte Brann opp på 3.-plass. Bedre målforskjell holder laget foran Tromsø.

– Det var en vanskelig kamp. Vi har utfordringer, og vi har mistet litt rytme og kontroll. I dag synes jeg vi fortjener det. Vi styrer det aller meste, og det er mye å bygge på. Det er enklere å skape energi når vi tar trepoengere, sa Brann-sjef Eirik Horneland.

Det var gjestene som skapte den første store sjansen i Bergen søndag. Gustav Valsvik stusset et innlegg mot bakre stolpe, der Japhet Sery Larsen fikk avverget på streken. På returen hamret Jonatan Braut Brunes ballen i stolpen.

– Det er en fortjent Brann-seier, men vi lever i denne kampen i 95 minutter. I disse bortekampene handler det om å kaste seg inn og blokkere målsjanser, og scoringen til Brann blir for enkel, sa Godset-trener Jørgen Isnes til TV 2 etter tapet.

Regntung bane

Få minutter Godsets misbrukte dobbeltmulighet, ble gjestene straffet i andre enden av banen. Et godt mønstret angrep fra Brann endte hos Wassberg, som kontant sendte vertene i føringen. Etter hvilen hadde både Brann og Strømsgodset gode muligheter til å score mål, men det ble med Wassbergs ene fulltreffer i første omgang.

– Det var to jevne lag. Det blir litt tilfeldigheter når banen blir som den blir. Jeg synes vi fortjener mer i dag, men sånn er fotballen. Jeg synes vi egentlig spiller en god bortekamp, og det er kjedelig å tape fotballkamper, sa Godsets Halldor Stenevik til TV 2.

Spesielt før sidebytte regnet det tungt på Brann Stadion, og mot slutten av førsteomgangen florerte det med sklitaklinger på det dyvåte gressteppet.

– Det er ingen andre gressbaner i Europa som hadde tålt det regnet her i så mange timer. Bare å gi kred til banen og banemannskapene i Bergen. Et stort pluss i margen, skrøt TV 2-kommentator Morten Langli.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 14

Brann – Strømsgodset 1-0 (1-0)

Brann stadion, 13.051 tilskuere.

Mål: 1-0 Niklas Wassberg (29).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Halldor Stenevik, Strømsgodset.

Lagene:

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen (Rasmus Holten fra 60.), Japhet Sery Larsen, Jonas Torsvik – Felix Horn Myhre, Sivert Heltne Nilsen, Niklas Wassberg – Frederik Børsting, Bård Finne (Aune Heggebø fra 84.), Niklas Castro (Ole Didrik Blomberg fra 65.).

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Halldor Stenevik, Jonas Therkelsen, Kreshnik Krasniqi (Emmanuel Danso fra 79.), Thomas Grøgaard (Ernest Boahene fra 79.) – Marcus Mehnert, Ole Enersen (Albert Thorsen fra 59.) – Jonatan Braut Brunes.

Øvrige resultater: Aalesund – Odd 0-3, Bodø/Glimt – Haugesund 2-1, Lillestrøm – Sandefjord 4-2, Rosenborg – Tromsø 2-1, Sarpsborg – HamKam 2-3, Stabæk – Viking 0-1, Brann – Strømsgodset 1-0.

Spilt lørdag: Vålerenga – Molde 0-4

